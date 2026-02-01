수도권·강원지역 대설 특보···위기경보 ‘주의’ 상향·중대본 1단계 가동

행정안전부는 1일 오후 수도권과 강원지역에 대설특보가 발표됨에 따라 밤 10시를 기해 대설 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 상향하고, 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 중대본 가동에 따라 취약시간 대응에 공백이 발생하지 않도록 선제적인 비상대응체계를 구축하고, 이상기상에 대비해 강설 실황을 실시간으로 모니터링 할 것을 지시했다.

또 월요일인 2일 출근길 도로결빙 등으로 인한 교통불편이 발생하지 않도록 주요도로와 취약구간 등 제설작업을 철저히 할 것을 당부했다. 아울러 국민생활과 밀접한 버스정류장 주변, 이면도로, 보행구간 등에 대한 후속제설을 철저히 해 보행자의 안전을 확보하고, 제설작업 시 작업자 안전을 최우선으로 해 현장운영에 만전을 기할 것을 주문했다.

이밖에 연일 지속된 한파로 독거노인, 쪽방촌 주민, 치매 등 기저질환자 등 한파 취약계층에 대한 안전관리를 강화하고, 재난문자(CBS)·자막방송(DITS) 등 가용한 모든 매체를 활용해 기상특보 및 교통상황을 신속히 안내할 것을 지시했다.

기상청에 따르면 기압골의 영향으로 이날 밤부터 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내리기 시작해 2일 새벽부터 전국 대부분의 지역으로 확대되겠다. 수도권과 강원도는 이날 늦은 밤부터 월요일 새벽까지 시간당 1∼3㎝, 일부는 5㎝ 이상의 많은 눈이 내리겠다.