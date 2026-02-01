창간 80주년 경향신문

수도권·강원지역 대설 특보···위기경보 ‘주의’ 상향·중대본 1단계 가동

경향신문

행정안전부는 1일 오후 수도권과 강원지역에 대설특보가 발표됨에 따라 밤 10시를 기해 대설 위기경보를 '관심'에서 '주의'로 상향하고, 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다.

기상청에 따르면 기압골의 영향으로 이날 밤부터 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내리기 시작해 2일 새벽부터 전국 대부분의 지역으로 확대되겠다.

수도권과 강원도는 이날 늦은 밤부터 월요일 새벽까지 시간당 1∼3㎝, 일부는 5㎝ 이상의 많은 눈이 내리겠다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

수도권·강원지역 대설 특보···위기경보 ‘주의’ 상향·중대본 1단계 가동

입력 2026.02.01 22:23

  • 안광호 기자

지난달 21일 광주 서구 무진대로에서 차량들이 눈 속에서 서행하고 있다. 연합뉴스

지난달 21일 광주 서구 무진대로에서 차량들이 눈 속에서 서행하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 1일 오후 수도권과 강원지역에 대설특보가 발표됨에 따라 밤 10시를 기해 대설 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 상향하고, 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 중대본 가동에 따라 취약시간 대응에 공백이 발생하지 않도록 선제적인 비상대응체계를 구축하고, 이상기상에 대비해 강설 실황을 실시간으로 모니터링 할 것을 지시했다.

또 월요일인 2일 출근길 도로결빙 등으로 인한 교통불편이 발생하지 않도록 주요도로와 취약구간 등 제설작업을 철저히 할 것을 당부했다. 아울러 국민생활과 밀접한 버스정류장 주변, 이면도로, 보행구간 등에 대한 후속제설을 철저히 해 보행자의 안전을 확보하고, 제설작업 시 작업자 안전을 최우선으로 해 현장운영에 만전을 기할 것을 주문했다.

이밖에 연일 지속된 한파로 독거노인, 쪽방촌 주민, 치매 등 기저질환자 등 한파 취약계층에 대한 안전관리를 강화하고, 재난문자(CBS)·자막방송(DITS) 등 가용한 모든 매체를 활용해 기상특보 및 교통상황을 신속히 안내할 것을 지시했다.

기상청에 따르면 기압골의 영향으로 이날 밤부터 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내리기 시작해 2일 새벽부터 전국 대부분의 지역으로 확대되겠다. 수도권과 강원도는 이날 늦은 밤부터 월요일 새벽까지 시간당 1∼3㎝, 일부는 5㎝ 이상의 많은 눈이 내리겠다.

