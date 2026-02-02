출근길 미끄러짐 주의!···밤새 눈 쌓인 전국, 도로 곳곳 빙판길·살얼음

월요일인 2일 전국의 출근길은 밤새 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어 주의해야겠다.

충북과 전북 동부, 전남 동부 내륙 일부는 이날 오전까지 시간당 최대 5㎝ 안팎의 강한 눈이 쏟아지는 곳이 있겠다.

강원도와 대전·충남 남동 내륙, 충북, 남부 지방은 이날 오전까지, 제주도는 오후까지 눈이나 비가 내리겠다. 수도권은 오전까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

울릉도·독도는 5∼10㎝, 전북과 전남 동부 내륙은 3∼8㎝의 눈이 내려 쌓이겠다. 강원 남부 내륙과 중·남부 산지, 대전·충남 남동 내륙, 충북, 경북 남서·북부 내륙과 북동 산지, 경남 서부 내륙에도 2∼7㎝의 눈이 예보됐다.

예상 적설량은 광주·전남과 경북 중부 내륙, 제주도 산지 1∼5㎝, 대구·경북 남동 내륙과 경북 동해안, 경남 중부 내륙 1∼3㎝, 강원 중·남부 내륙과 북부 산지 1㎝ 안팎, 강원 중·남부 동해안과 부산·울산·경남 1㎝ 미만이다.

눈이 내린 지역에선 가시거리가 짧아지고 빙판길과 도로 살얼음에 차량이 미끄러질 수 있으니 주의해야겠다.

전국 대부분 지역은 대체로 흐리다가 오전부터 점차 맑아지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.4도, 인천 -3.7도, 수원 -3.4도, 강릉 -2.2도, 청주 -1.8도, 대전 -2.5도, 전주 -1.7도, 광주 -3.3도, 제주 4.4도, 대구 -5.9도, 부산 -0.2도 등이다.

낮 최고 기온은 -1∼6도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 국외 미세먼지의 영향으로 수도권, 강원 영서, 충청권, 호남권은 아침부터 늦은 오전까지, 영남권은 늦은 오전에, 제주권은 낮까지 ‘나쁨’으로 예상된다.