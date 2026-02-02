서울 중소형 아파트값, 한강 이남에선 평균 18억 넘었다

한강 이북 14개구 중소형 아파트값은 11억 넘어

지난달 한강 이남 11개구의 중소형 아파트값 평균이 18억원을 넘어섰다는 조사가 나왔다. 한강 이북 14개구 중소형 아파트값 평균은 11억원을 넘었다.

2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계를 보면, 지난달 한강 이남 11개구(강남·서초·송파·강동·양천·강서·영등포·동작·관악·구로·금천구)의 중소형(전용면적 60㎡ 초과∼85㎡ 이하) 아파트값은 평균 18억269만원으로 집계됐다.

지난해 12월(17억8561만원)보다 0.96% 올랐다. 서울 중소형 아파트 가격이 18억원을 넘어선 것은 처음이다.

서울 서초구 방배동 삼호한숲 전용 84.87㎡ 아파트는 지난달 27일 18억1000만원에 팔렸다. 종전 최고가였던 2023년 5월 2일 15억2000만원보다 3억원 올랐다.

서울 강동구 명일동 삼익그린2차 전용 84.755㎡는 지난달 26일 20억원에 팔렸다. 지난해 10월 19억원대에 팔린 이후 3개월 만에 1억원이 더 올랐다.

반면 한강 이북에서는 중소형 아파트의 매매 가격이 15억원으로 수렴하는 경향이 생겼다. 정부의 대출 규제 강화로 주택담보대출을 최대로 받을 수 있는 아파트 가격 상단이 15억원이기 때문이다.

지난해 6·27 대책으로 수도권 주택담보대출 한도가 최대 6억원으로 제한됐다. 지난해 10·15 대책으로 주담대 한도는 15억원 이하 주택에서 6억원, 15억 초과∼25억원 이하는 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 규제가 더욱 강화했다.

지난달 한강 이북 14개구(종로·중·용산·성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원·은평·서대문·마포구)의 중소형 아파트 평균가는 11억419만원으로, 지난해 12월(10억9510만원)보다 0.83% 오르며 11억원을 처음 웃돌았다.

서울 노원구 공릉동 태릉해링턴플레이스 전용 84.98㎡ 아파트가 지난달 20일 11억9500만원에 팔렸다. 지난해 11월 11억6000만원에 팔린 이후 두 달 만에 3500만원 더 올랐다.

서울 은평구 수색동 DMC파인시티자이 전용 74.78㎡는 지난달 14일 12억9300만원에 거래됐다. 2개월 새 약 5000만원 올랐다.