고졸·전문대졸 청년, 20대 평균보다 임금 30% 적어···4명 중 1명 “이직하고 싶다”

세전 월 167만원 그쳐···시간당 1만1600원 비정규직 비율 56.6%···정규직은 43.4%

고등학교나 전문대를 졸업한 청년 취업자의 평균 임금이 20대 직장인 평균 임금의 70% 수준에 그친다는 연구 결과가 공개됐다.

2일 취재를 종합하면 한국교육개발원은 최근 ‘2025 한국교육종단연구: 초기 성인기의 생활과 성과(Ⅲ)’ 보고서를 발간했다. 보고서는 고등학교 졸업 3년 차의 고졸·전문대졸 취업자 643명을 분석했는데 이들의 월 평균 임금은 세전 약 167만원이었다.

응답자의 주당 평균 근무 시간은 33.4시간으로 시간당 임금은 1만1600원 수준이었다. 올해 최저임금인 1만320원보다 약간 높은 정도다. 통계청 기준 국내 20대 전체 취업자 월 평균 임금(234만원)과 비교하면 71.4% 수준이다.

고용 형태에선 고졸·전문대졸 청년 취업자는 비정규직 비율(56.6%)이 정규직 비율(43.4%)보다 높았다. 사업장 규모별로 보면 직원이 1∼4명인 직장에서 일한다는 응답이 27.7%로 가장 많았다. 5∼9명(21.8%), 10∼29명(14.1%)이 뒤를 이었다.

전일제로 근무하는 20대가 46.1%로 시간제 근무자(53.9%)보다 적었다. 4대 보험 가입률은 60.6%에 그쳤다.

‘목표했던 일자리와 실제 일자리 수준이 어느 정도 일치하느냐’는 문항에 고졸·전문대졸 청년 취업자들의 평균 점수는 2.29점으로 ‘일치하지 않는 편’(2점)에 가까웠다. ‘어느 정도 일치했다’(3점)에는 크게 미치지 못한 점수다.

응답자의 4명 중 1명가량은 ‘이직 의사가 있다’고 답했다. 이유로는 ‘보수가 적어서’(25.87%), ‘직장의 발전 전망이 없어서’(16.17%), ‘나의 발전 가능성이 불투명해서’(10.71%) 등을 꼽았다.

연구진은 “이들의 사회적 중요성에도 4년제 대졸자와 비교해 열악한 일자리 환경에 놓여 있다”고 했다.