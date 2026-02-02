미국 민주당, 텍사스 보궐선거 승리···트럼프 공화당, 하원서 불과 4석 우위

미국 민주당이 텍사스주 연방하원 선거에서 승리하면서 공화당의 하원 다수당 지위가 약화될 전망이다.

1일(현지시간) AP통신에 따르면 전날 텍사스주 18선거구 보궐선거에서 민주당 후보 크리스천 메네피가 당선됐다.

해당 선거구는 민주당 지지세가 강한 지역으로, 메네피는 다른 민주당 후보인 어맨다 에드워즈를 상대로 결선 투표에서 승리했다.

이 선거구는 민주당 소속 실베스터 터너 전 하원의원이 지난해 3월에 사망하면서 지금까지 비어 있었다. 메네피는 내년 1월까지인 터너 전 의원의 잔여 임기 동안 하원의원직을 수행하게 된다.

메네피는 선거 기간 보편적인 건강보험을 공약하고 도널드 트럼프 행정부의 강경 이민 정책을 비판하며 크리스티 놈 국토안보부 장관의 탄핵을 주장했다.

이번 보궐선거로 연방하원에서 민주당이 1석을 늘리면서 공화당은 향후 하원 장악력을 유지하기 위해 자당 소속 의원의 이탈을 최대한 막아야 하는 상황에 처하게 됐다.

총 435석인 하원은 현재 공화당 218석, 민주당 213석이며 텍사스주 18선거구를 포함해 4석이 공석이었다. 메네피 의원이 취임하면 공화당과 민주당의 의석 차가 5석에서 4석으로 줄게 된다.

한편 같은날 텍사스 주의회 상원의원 보궐선거에서는 개표가 거의 완료된 가운데 민주당 후보 테일러 레메트가 공화당 후보를 14%포인트 차로 앞서 주목받았다. 텍사스 주정부와 주의회는 공화당이 장악하고 있다.