민주당, 오늘부터 이틀간 '1인1표제' 중앙위 투표…정청래 리더십 시험대

경향신문

본문 요약

더불어민주당이 2일 중앙위원회를 열고 정청래 대표의 핵심 공약인 대의원·권리당원 '1인1표제' 도입을 골자로 한 당헌 개정안을 표결에 부친다.

민주당은 지난달 22∼24일 1인1표제 도입 찬반을 묻는 여론조사를 실시했으며, 권리당원 116만9969명 중 37만122명이 참여한 가운데 85.3%가 찬성했다.

정청래 대표의 핵심 공약으로 꼽히는 1인1표제는 지난해 12월 한 차례 추진됐으나, 중앙위 문턱을 넘지 못하며 좌초한 바 있다.

민주당, 오늘부터 이틀간 ‘1인1표제’ 중앙위 투표…정청래 리더십 시험대

입력 2026.02.02 07:41

수정 2026.02.02 09:25

  • 민서영 기자

정청래 더불어민주당 대표가 지난달 30일 오전 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 故 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마친 장동혁 국민의힘 대표와 대화하고 있다. 사진공동취재단

더불어민주당이 2일 중앙위원회를 열고 정청래 대표의 핵심 공약인 대의원·권리당원 ‘1인1표제’ 도입을 골자로 한 당헌 개정안을 표결에 부친다.

민주당은 이날 오전 10시 국회에서 중앙위를 개회하고 투표에 돌입한다. 안건은 2026년도 중앙당 재정운용계획 및 예산 심사·의결과 1인 1표제 당헌 개정안 등 2건이다. 투표는 3일 오후 6시까지 온라인으로 진행된다.

개정안은 당 대표·최고위원 선거 시 적용하던 대의원 가중치를 폐지하는 내용 등을 담고 있다. 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 기존 20대 1 미만에서 1대 1로 조정하는 내용이다. 민주당은 지난달 22~24일 1인1표제 도입 찬반을 묻는 여론조사를 실시했으며, 권리당원 116만9969명 중 37만122명(31.64%)이 참여한 가운데 85.3%가 찬성했다.

정청래 대표의 핵심 공약으로 꼽히는 1인1표제는 지난해 12월 한 차례 추진됐으나, 중앙위 문턱을 넘지 못하며 좌초한 바 있다. 당 안팎에선 이번 개정이 오는 8월 전당대회를 염두에 둔 포석이라는 해석이 적지 않다. 1인 1표제는 권리당원 표심에 강한 후보에게 유리한 구조로 평가된다. 정 대표는 권리당원 사이에서 지지도가 높은 편으로, 지난해 전당대회에서도 권리당원 지지를 바탕으로 박찬대 의원을 상대로 승리했다.

