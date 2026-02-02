트럼프, 역대급 정치자금 확보···‘조기 레임덕’ 우려에도 영향력 건재 과시

‘MAGA 슈퍼팩’ 포함 5445억원 상당 모아

도널드 트럼프 미국 대통령이 조기 레임덕 우려 속에서도 ‘역대급’ 정치자금을 확보해 중간선거 이후까지도 영향력을 발휘할 것으로 보인다고 1일(현지시간) 폴리티코가 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령과 그의 우군들은 3억7500만달러(약 5445억원) 상당의 정치자금을 확보한 상태다.

이는 정치자금 모금단체와 정치인들이 전날 연방선거관리위원회(FEC)에 신고한 지난해 말 기준 정치자금 현황을 분석한 결과다. 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만달러보다도 4배 가까이 많다.

폴리티코는 “(트럼프 대통령의) 자금은 그 어느 정치인보다도 훨씬 많으며, 역사적으로도 유례가 없다”며 “트럼프의 막대한 선거 자금은 그를 전통적 정당 구조와 무관한 정치적 세력으로 만든다”고 짚었다.

이에 맞서는 민주당전국위원회(DNC)의 보유 자금은 1400만달러, 부채가 1700만달러로 나타났다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령 측근들이 운영하는 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA) 슈퍼팩(Super PAC·특별정치활동위원회)이 3억400만달러를 보유해 민주당에 크게 유리하다고 보도했다. 폴리티코가 보도한 3억7500만달러는 MAGA 슈퍼팩을 포함한 숫자다.

MAGA 슈퍼팩은 트럼프 대통령 및 측근들의 적극적 모금 활동과, 트럼프 대통령으로부터 사업 특혜 내지 사면을 받으려는 후원자들의 호응으로 지난해 하반기에만 1억1200만달러를 추가 확보했다.

트럼프 대통령은 이 자금을 향후 선거에 영향력을 행사하는 데 활용할 수 있다. 오는 11월 예정된 연방 상·하원의원 선거에 출마한 특정 공화당 후보를 지원하거나 민주당 경쟁자를 공격할 수 있다. 막대한 자금을 동원할 수 있다는 사실 자체가 일종의 경고로 작용하면서 공화당 내 비판 세력을 견제할 수도 있다고 NYT는 관측했다.

트럼프 대통령이 3선 도전 가능성을 내비친 만큼 직접 사용할 수도 있으나, 3선은 헌법상 금지돼 있으며 트럼프 대통령도 최근엔 이런 제한을 인정하는 듯한 모습을 보여왔다.

NYT는 다만 노스캐롤라이나와 오하이오, 조지아 등 접전 지역의 경우 상원의원 선거전에서 일부 민주당 후보가 공화당 후보보다 더 많은 정치자금을 모았다고 전했다.

NYT는 “돈이 모든 것을 좌우한다면, AI 산업, 암호화폐 산업, 친이스라엘 로비 단체, 그리고 트럼프 대통령의 슈퍼팩과는 엮이지 않는 것이 좋다”며 “이들은 2026년 중간선거의 변수로 떠오를 것으로 예상된다”고 짚었다.