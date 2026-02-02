창간 80주년 경향신문

‘K-열풍’ 타고 마른김 가격 역대 최고…한 장당 150원, 2년 만에 50% 뛰었다

경향신문

본문 요약

마른김 가격이 10장당 1500원을 웃돌며 역대 최고를 기록했다.

연간 마른김 평균 소매가격은 2023년에 1년 전보다 10% 오르면서 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 25% 뛰었다.

한류 열풍을 타고 김 수출이 급증하면서 가격 상승을 이끌었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘K-열풍’ 타고 마른김 가격 역대 최고…한 장당 150원, 2년 만에 50% 뛰었다

입력 2026.02.02 08:24

수정 2026.02.02 08:27

3년 연속 오름세···지난해 수출 13.7% 늘어

서울 시내 한 대형마트에서 김을 고르는 시민. 연합뉴스.

마른김 가격이 10장당 1500원을 웃돌며 역대 최고를 기록했다. 2년 전보다 50%나 올랐다.

2일 한국농수산식품유통공사 가격정보를 보면 마른김(중품) 평균 소매가격은 지난달 하순 기준 10장당 1515원이다. 순별 평균 소매가격이 1500원을 넘은 것은 처음이다.

마른김은 2024년 초까지만 해도 장당 100원 정도였다가 지난달 하순 장당 150원을 돌파하며 2년 만에 50% 올랐다.

김 가격은 2023년부터 3년 연속 오름세다. 연간 마른김 평균 소매가격은 2023년에 1년 전보다 10% 오르면서 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 25% 뛰었다. 지난해에도 8% 올랐다.

한류 열풍을 타고 김 수출이 급증하면서 가격 상승을 이끌었다. 지난해 김 수출량은 1년 전보다 13.7% 늘어난 1억699만 속(100장)이었다. 주요 수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 대만(5.1%) 순이었다.

김 수출액도 2023년 7억9000만달러에서 2024년 10억달러, 지난해 11억3000억달러로 갈수록 늘어나는 추세다.

김은 다른 수산물보다 가격 오르는 속도가 빠르다. 지난해 12월 김 소비자물가지수는 1년 전보다 14.9% 올랐다. 조기(+10.5%)와 고등어(+10.3%)보다 상승률이 크다. 지난해 수산물 물가 상승률은 5.9%로 전체 소비자물가 상승률(2.1%)의 세 배에 가까웠다.

해양수산부는 “김 수요 증가와 물가 및 인건비 상승 등으로 김 가격이 상승했으나, 이는 우리 김 산업의 가치와 위상이 높아진 결과로도 볼 수 있다”며 “김 수출 증가가 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 철저히 관리하겠다”고 밝혔다.

