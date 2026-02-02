진주 9층 빌딩 6층서 불 23명 대피

2일 오전 5시 23분쯤 경남 진주시 한 9층짜리 빌딩 6층에서 불이 나 50분 만에 꺼졌다.

이 화재로 건물 일부가 불에 타고 23명이 대피했으며, 인명 피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 이날 6층 실외기실에서 불이 난 것 같다는 빌딩 관리인 신고를 받고 출동해 이날 오전 6시 10분쯤 불을 모두 진화했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.