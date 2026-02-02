반정부시위로 체포됐던 이란 20대 청년, 사형 위기서 풀려나

이란 당국이 반정부시위에 참여했다는 이유로 사형 집행이 예고됐던 20대 남성을 돌연 풀어줬다고 AFP 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

이란 사법부는 이란 이슬람 신정체제에 반하는 선전 활동과 국가안보 위협 등 혐의로 체포된 에르판 솔타니(26)의 보석을 허가했다고 그의 변호인이 밝혔다.

AFP는 이는 미국이 이란을 겨냥해 “반정부 시위자 중 누구라도 처형될 경우 공격을 가하겠다고 위협한 데 따른 조치”라고 해설했다.

앞서 솔타니는 이란에서 반정부시위가 한창이던 지난달 8일 수도 테헤란 인근 카라즈 지역에서 시위에 가담했다는 혐의로 체포돼 사형을 언도받았다고 노르웨이 기반 인권단체 헹가우가 전했다.

이란 측 태도 변화는 솔타니의 사형과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 경고 메시지를 내면서 일찍이 감지됐다. 트럼프 대통령은 솔타니 체포 직후인 지난달 13일 “이란이 내일 시위대를 교수형에 처할 것이라고 들었다”며 “그런 일을 한다면 우리는 매우 강력한 조치를 취하겠다”고 경고했다.

이에 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난달 14일 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “오늘이나 내일 중으로 교수형이 집행되는 일은 없을 것”이라고 말했다. 이란 정부는 솔타니가 사형 선고를 받은 적이 없으며 사형에 해당하는 혐의를 받는 상황도 아니라고 주장했다. 헹가우는 솔타니의 사형 집행이 연기됐다고 전했다.

미국은 최근 이란 시위 사태를 계기로 중동 지역에 에이브러햄 링컨호 항공모함 전단을 전개하는 등 이란 주변에 주요 군사자산 배치를 강화하며 이란에 핵협상 재개를 요구하고 있다.