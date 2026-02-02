SNS로 마약류 밀수·유통…태국인 총책 등 21명 검거

사회관계망서비스(SNS)를 이용해 마약류를 대량 밀수·유통한 일당이 경찰에 검거됐다.

경남 진주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 태국 국적 20대 국내 총책 A씨와 유통책, 투약 사범 등 총 21명을 검거하고 이 중 16명을 구속했다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난해 9월 SNS로 태국에 있는 마약류 판매 총책 지시를 받아 현지에 은닉된 야바(태국에서 제조 유통되는 대표 마약류) 7만9000정을 밀수한 혐의를 받는다. A씨는 또 다른 유통책 30대 태국인 B씨에게서 필로폰 5㎏을 받은 뒤 유통한 혐의도 받는다.

A씨로부터 마약류를 전달받은 유통책들은 이를 중국과 태국인 등에 다시 유통하고 일부는 직접 투약한 혐의를 받는다.

경찰은 지난해 10월 필로폰 거래 현장에 잠복해 용의자를 검거한 후 국내 총책인 A씨와 유통책, 투약 사범 등을 잇따라 붙잡았다.

이 과정에서 야바 7만9000정 중 6만8000여정(13억6000만원 상당)과 필로폰 5㎏ 중 2.9㎏(2억9000만원 상당)을 압수했다.

진주서 마약팀은 이 같은 성과를 인정받아 지난달 경찰청으로부터 제1회 특별성과 포상금을 받았다.