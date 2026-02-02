창간 80주년 경향신문

트럼프 “하메네이 경고? 우린 세계 최강 함정들 배치···이란과 합의 기대”

경향신문

미국의 이란 상대 군사 작전이 임박했다는 관측이 나오는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일 "이란과 합의에 이르길 기대한다"고 밝혔다.

이란과의 대화를 우선시하면서도 군사 작전 가능성을 배제하지는 않은 것으로 풀이된다.

이에 앞서 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 이날 자국에서 벌어진 반정부시위 사태를 "쿠데타"로 규정하고 이를 계기로 군사개입 가능성을 시사한 미국에 또다시 경고성 메시지를 냈다.

트럼프 “하메네이 경고? 우린 세계 최강 함정들 배치···이란과 합의 기대”

입력 2026.02.02 08:56

수정 2026.02.02 09:01

  • 조문희 기자

반정부시위 관련 대미 경고성 메시지에 ‘압박’

“합의 무산 땐 말 옳았는지 아닌지 알게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

미국의 이란 상대 군사 작전이 임박했다는 관측이 나오는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) “이란과 합의에 이르길 기대한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치의 마러라고 리조트에서 ‘이란 최고지도자의 발언을 어떻게 생각하느냐’는 기자들 질문에 “그가 그렇게 말하지 않을 이유가 뭐가 있겠느냐. 그렇게 말할 수밖에 없는 것”이라며 이같이 말했다고 AFP 통신 등이 전했다.

트럼프 대통령은 “우리는 세계 최대 규모이자 가장 강력한 함정들을 그곳에 배치해 놨다”면서 “(만약) 합의가 무산된다면 그(하메네이)의 말이 옳았는지 아닌지 알게 될 것”이라고 했다. 이란과의 대화를 우선시하면서도 군사 작전 가능성을 배제하지는 않은 것으로 풀이된다.

이에 앞서 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 이날 자국에서 벌어진 반정부시위 사태를 “쿠데타”로 규정하고 이를 계기로 군사개입 가능성을 시사한 미국에 또다시 경고성 메시지를 냈다.

미국은 최근 이란에 핵 협상 재개를 요구하며 중동에 항공모함 전단 등 주요 군사적 자산을 전개하는 등 압박 수위를 높여 왔다. 하메네이는 이에 대해 “이란 국민은 이러한 일들에 두려워할 필요가 없다”며 “미국이 만약 전쟁을 시작한다면, 이번에는 지역 전쟁이 될 것임을 알아야 한다”고 말했다.

이란에서는 지난해 12월28일 경제 위기로 시위가 촉발돼 전국적인 대규모 반정부 시위로 확산했다. 이에 이란 당국이 지난달 8일 인터넷을 전면 차단하고 유혈 진압에 나서면서 사망자가 속출했다.

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 1일(현지시간) 테헤란에서 열린 회의에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

