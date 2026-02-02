창간 80주년 경향신문

270만명에 15만원씩 지원…문화누리카드, 오늘부터 주민센터·온라인서 발급 가능

경향신문

문화체육관광부는 2일부터 문화예술 활동 등에 사용할 수 있는 통합문화이용권을 취약계층 270만명에게 발급한다고 밝혔다.

자동 충전 여부는 주민센터, 누리집, 전화, 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

문화누리카드는 전국 3만5000여개 문화예술, 여행, 체육 분야 가맹점에서 이용할 수 있다.

270만명에 15만원씩 지원…문화누리카드, 오늘부터 주민센터·온라인서 발급 가능

입력 2026.02.02 09:20

수정 2026.02.02 10:02

  • 고희진 기자

경향신문 자료사진

문화체육관광부는 2일부터 문화예술 활동 등에 사용할 수 있는 통합문화이용권(문화누리카드)을 취약계층 270만명에게 발급한다고 밝혔다.

문화누리카드는 6세 이상(2020년 12월 31일 이전 출생자) 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 문화예술, 여행, 체육활동을 지원하는 사업이다.

올해는 국비 2636억원과 지방비 1109억원 등 총 3745억원의 예산을 투입해 1인당 지원금을 14만원에서 15만원으로 인상했다. 청소년(13∼18세)과 고령자(60∼64세)에게는 16만원이 지급된다.

문화누리카드는 오는 11월 30일까지 전국 주민센터, 문화누리카드 누리집(www.mnuri.kr), 모바일 앱을 통해 발급받을 수 있다.

지난해 이용자 중 수급 자격을 유지한 경우 별도 신청 없이 자동 충전되며, 대상자에게 알림 문자가 발송된다. 자동 충전 여부는 주민센터, 누리집, 전화(1544-3412), 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다. 사용 기한은 12월 31일까지다.

문화누리카드는 전국 3만5000여개 문화예술, 여행, 체육 분야 가맹점에서 이용할 수 있다.

주요 혜택으로는 영화 관람료 2500원 할인, 도서 구매 10% 할인, 4대 프로스포츠 경기(배구, 농구, 축구, 야구) 관람료 최대 40% 할인 등이 있다. 공연·전시 관람, 악기 구입, 숙박, 놀이공원, 체육시설 이용, 스포츠용품 할인도 제공된다.

