인천시, 7~18일 지역화폐 e음카드 캐시백 5% 더 준다

연매출 30억 이하 매장선 15% 인구감소지역 옹진·강화는 20%

인천시가 설 명절을 맞아 지역화폐인 인천e음카드-캐시백을 5% 상향한다.

인천시는 시민들이 따뜻한 설 명절을 보내고, 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 ‘인천e음카드 복(福) 드림 이벤트’를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 오는 7일부터 2월 18일까지 12일간 진행된다. 이 기간 인천e음카드 캐시백 혜택이 기존보다 5% 상향된다.

연매출 30억원 이하 일반가맹점에서는 현재 캐시백이 10% 제공되지만 복드림 이벤트기간에는 15%, 인구감소지역인 강화군·옹진군 가맹점에서는 기존 15%에서 20%로 캐시백이 각각 상향 적용된다. 월 결제 한도는 30만원이다.

이에 따라 연매출 30억원 이하 가맹점에서 인천e음카드 이용 시 최대 월 4만5000원, 강화군·옹진군 가맹점에서는 최대 6만원까지 각각 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

유정복 인천시장은 “설 명절을 맞아 시민들의 가계 부담을 덜고 가족과 함께 행복한 시간을 보낼 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”고 말했다.

한편 인천e음카드는 지난해 12월 말 기준 가입자 260만명에 결제액은 2조 5976억원이다.