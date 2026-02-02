창간 80주년 경향신문

농심 ‘신라면 골드’, 출시 한 달 만에 1000만봉 판매

경향신문

농심은 한달 전 출시한 '신라면 골드'가 1000만 봉 넘게 판매됐다고 2일 밝혔다.

농심이 2023년 해외 전용 제품으로 출시해 영국과 호주, 말레이시아 등에서 인기를 끈 '신라면 치킨' 맛을 국내 소비자 입맛에 맞춰 업그레이드했다는 것이 회사 측 설명이다.

글로벌 라면시장의 주요 풍미인 닭고기 국물 맛을 신라면 고유의 한국적인 매운맛과 결합한 것이다.

농심 '신라면 골드', 출시 한 달 만에 1000만봉 판매

입력 2026.02.02 09:48

  • 이성희 기자

농심 ‘신라면 골드’, 출시 한 달 만에 1000만봉 판매

농심은 한달 전 출시한 ‘신라면 골드’(사진)가 1000만 봉 넘게 판매됐다고 2일 밝혔다.

신라면 골드는 신라면 출시 40주년을 기념해 농심이 지난달 2일 내놓은 신제품이다. 닭고기를 우려낸 진하고 감칠맛 나는 육수에 강황과 큐민(쯔란)으로 독특한 향을 구현한 게 특징이다.

농심이 2023년 해외 전용 제품으로 출시해 영국과 호주, 말레이시아 등에서 인기를 끈 ‘신라면 치킨’ 맛을 국내 소비자 입맛에 맞춰 업그레이드했다는 것이 회사 측 설명이다. 글로벌 라면시장의 주요 풍미인 닭고기 국물 맛을 신라면 고유의 한국적인 매운맛과 결합한 것이다.

신라면은 1986년 10월 국내 처음으로 매운맛 라면 콘셉트로 출시됐다. 1991년 국내 라면 시장 1위에 오른 이후 부동의 1위를 지켜온 한국 대표 식품 브랜드다.

농심 관계자는 “신라면 골드는 해외에서 검증된 글로벌 신라면의 이색적 풍미를 국내 소비자 입맛에 맞게 재해석한 전략이 주효했다”며 “기존 신라면 마니아층은 물론 새로운 맛을 찾는 소비자까지 동시에 사로잡으며 판매량이 급증하고 있다”라고 말했다.

