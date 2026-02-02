창간 80주년 경향신문

용산구, 이태원초등학교에 발달장애인 수영 수업 신설

경향신문

본문 요약

서울 용산구가 발달장애인의 생활체육 참여 기회 확대와 공공 체육시설 활용도 제고를 위해 이태원초등학교 수영장에 '발달장애인 수영 프로그램'을 개설했다고 2일 밝혔다.

이번 프로그램은 개방된 학교 시설에서 처음 운영하는 발달장애인 특화 수업으로 장애인이 생활권 내에서 안정적으로 운동할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 구는 설명했다.

박희영 용산구청장은 "이번 수업을 통해 장애인이 생활권 내에서 자연스럽게 체육활동에 참여할 수 있도록 돕고 향후 수요에 따라 프로그램을 확대·다양화하는 방안을 적극 검토하겠다"며 "앞으로도 모든 구민이 즐겁게 생활체육을 누릴 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

용산구, 이태원초등학교에 발달장애인 수영 수업 신설

입력 2026.02.02 09:56

  • 김은성 기자

용산구 제공.

용산구 제공.

서울 용산구가 발달장애인의 생활체육 참여 기회 확대와 공공 체육시설 활용도 제고를 위해 이태원초등학교 수영장에 ‘발달장애인 수영 프로그램’을 개설했다고 2일 밝혔다.

참여 대상은 용산구 관내 거주 발달장애인으로 수업의 전문성과 안전을 위해 전문 수영강사와 안전요원이 상주한다. 프로그램은 오는 5일부터 매주 목요일마다 진행된다.

수업은 물에 대한 두려움 해소와 단계별 기초 수영 기능 습득, 자유형 연습 등의 체계적인 과정으로 구성해 맞춤형 지도를 제공할 예정이다.

이태원초 수영장은 기존 학교복합시설(교육문화관)을 새로 단장해 만든 용산 동부권 첫 공공 수영장으로 지난해 10월 문을 열었다.

이번 프로그램은 개방된 학교 시설에서 처음 운영하는 발달장애인 특화 수업으로 장애인이 생활권 내에서 안정적으로 운동할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 구는 설명했다.

박희영 용산구청장은 “이번 수업을 통해 장애인이 생활권 내에서 자연스럽게 체육활동에 참여할 수 있도록 돕고 향후 수요에 따라 프로그램을 확대·다양화하는 방안을 적극 검토하겠다”며 “앞으로도 모든 구민이 즐겁게 생활체육을 누릴 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

