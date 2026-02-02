전북 첫 ASF 발생···고창서 1만8000마리 살처분

전북 고창의 한 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 방역 당국에 비상이 걸렸다. 그간 ASF 청정지역을 유지해온 전북에서 감염 사례가 확인된 것은 이번이 처음이다.

2일 전북도에 따르면 전날 고창의 한 양돈농장에서 접수된 돼지 폐사 신고를 정밀검사한 결과 ASF 양성이 최종 확인됐다. 이번 사례는 강원 1건, 경기 2건, 전남 1건에 이어 올해 들어 전국에서 다섯 번째 ASF 확진 사례다.

아프리카돼지열병은 감염 시 치사율이 거의 100%에 달하는 치명적인 가축 전염병이다. 현재까지 상용화된 치료제나 백신이 없어 발생 즉시 살처분과 이동 통제 등 강력한 차단 방역 외에는 뚜렷한 대응 수단이 없다. 한 번 유입될 경우 지역 양돈 산업 전반에 막대한 피해를 초래할 수 있어 초기 대응 속도가 무엇보다 중요하다는 지적이 나온다.

전북도는 확진 판정 직후 해당 농장에 초동방역팀을 투입해 출입을 통제하고 긴급 소독에 나섰다. 추가 확산을 막기 위해 해당 농장에서 사육 중인 돼지 약 1만8000마리는 관련 지침에 따라 신속히 살처분할 계획이다.

또 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정하고, 해당 구역 내 10개 농가(약 4만2000마리)에 대해 이동 제한 명령을 내렸다. 도는 공동방제단 46개단과 가용 장비 93대를 동원해 농가 주변과 주요 간선 도로에 대한 집중 소독을 이어가고 있다.

전북도 관계자는 “ASF 확산을 막기 위해 가용한 모든 행정력을 동원해 차단 방역에 총력을 기울이고 있다”며 “양돈농가는 외부인 출입 통제를 강화하고 소독을 철저히 하는 한편, 의심 증상이 확인될 경우 즉시 신고해달라”고 말했다.