전시·회의 1033건에 106만명 방문···송도컨벤시아 역대 최대 실적

종합전시장인 인천 송도컨벤시아가 지난해 역대 최대 실적을 달성했다.

인천경제자유구역청은 지난해 송도컨벤시아 전시장 가동률은 59%로, 전년보다 2% 상승한 역대 최대 실적을 기록했다고 2일 밝혔다.

지난해 송도컨벤시아에서 열린 전시·회의는 1033건이다. 외국인 방문객 5만4000여명을 포함해 전체 방문객은 106만명에 달한다.

특히 지난해 20일간 진행된 APEC 고위관리회의를 성공적으로 개최하는 등 국제회의 유치 건수는 196건으로 전년 대비 263% 증가했다. 또한 대한치과의사협회 100주년 기념전시, 세계한인경제인대회, 하이록스 인천 등 대형·전략 전시도 적극적으로 유치해 전시장 행사 개최 건수 역시 135건에 달한다.

지난해 송도컨벤시아에서 개최된 행사로 인한 생산 유발효과는 5812억원, 고용유발효과는 6237명으로 추산된다.

지난해 매출은 140억원이다. 2024년 12억원에 이어 지난해도 7억원의 흑자를 기록했다.

인천경제청은 전시장 가동률 증가에 따라 송도컨벤시아 3단계 건립사업의 타당성을 조사하기 위한 용역을 올 상반기에 착수할 예정이다.

한국컨벤션전시산업연구원에 따르면 전시장 적정가동률은 50~60%로, 60%를 초과하면 사업 기회 상실과 잠재 고객 이탈 위험이 커지는 것으로 분석됐다.

송도컨벤시아 3단계 사업은 3117억원을 들여 옥외주차장 부지에 지하 1층∼지상 4층, 1만4000㎡ 규모로 전시장 3개 홀과 판매시설을 추가로 조성하는 것이다.

홍준호 인천경제자유구역청장 직무대행은 “송도컨벤시아가 지난해에 가장 우수한 성과를 거둔 것은 인천이 세계적인 마이스 중심지로 도약하고 있다는 분명한 신호”라며 “3단계 확장사업을 차질 없이 추진해 송도컨벤시아를 세계적 수준의 마이스 플랫폼으로 키워 나가겠다”고 말했다.

한편 2008년 개관한 송도컨벤시아는 연면적 11만7163㎡ 규모로 전시장 4개와 중소회의실 35개, 최대 1800명을 수용할 수 있는 대회의실 2개를 갖추고 있다.