창간 80주년 경향신문

‘경남 1호 기회발전특구’ SK오션플랜트 매각 협상 3개월 더 연장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 1호 기회발전특구의 핵심 기업인 SK오션플랜트의 매각 협상 기간이 오는 4월까지로 더 연장됐다.

2일 SK오션플랜트에 따르면 지난달 39일 공시를 통해 디오션 컨소시엄의 우선협상대상자 지정 기간을 3개월 연장했다.

SK오션플랜트 매각 우선협상대상자 지정기간을 연장한 것은 이번이 세 번째다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘경남 1호 기회발전특구’ SK오션플랜트 매각 협상 3개월 더 연장

입력 2026.02.02 10:04

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

SK오션플랜트 고성 사업장 전경. 경향신문 자료사진

SK오션플랜트 고성 사업장 전경. 경향신문 자료사진

경남 1호 기회발전특구(해상풍력산업)의 핵심 기업인 SK오션플랜트의 매각 협상 기간이 오는 4월까지로 더 연장됐다.

2일 SK오션플랜트에 따르면 지난달 39일 공시를 통해 디오션 컨소시엄의 우선협상대상자 지정 기간을 3개월 연장했다.

SK오션플랜트 매각 우선협상대상자 지정기간을 연장한 것은 이번이 세 번째다.

SK오션플랜트 지난해 9월 초 디오션 컨소시엄을 우선협상 대상자로 선정한 뒤, 10월과 11월에 각각 연장해 지난달 말이 협상 종료 시점이었다.

그러나 디오션 컨소시엄의 향후 투자 계획과 주민들과의 협상이 마무리되지 않으면서 한 차례 더 연장하기로 한 것으로 전해졌다.

경남도와 고성군 등 지역사회는 매각 반대 입장을 밝혀왔다.

모회사인 SK에코플랜트는 SK오션플랜트 최대 주주로 지분 전량 매각을 추진하고 있다. SK그룹은 사업구조 재편을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분율은 지난해 9월말 기준 35.62%다. 디오션 컨소시엄을 이끄는 디오션자산운용은 지난해 3월 설립한 것으로 알려진 신생 사모펀드 운용사다.

SK오션플랜트 매각 초읽기…경남 지역경제 ‘비상’

경남에 있는 SK오션플랜트 매각을 둘러싼 논란이 확산하면서, 경남 1호 기회발전특구로 지정된 해상풍력산업단지 조성 사업의 향방이 불투명해지고 있다. 매각 추진으로 사업 중단 가능성이 제기되자 지역 주민과 정치권은 “지역과의 상생 약속을 저버린 무책임한 매각”이라며 지속적인 산업단지 조성을 촉구하고 있다. 29일 경남도에 따르면 경남도와 고성군, SK오...

https://www.khan.co.kr/article/202512292129015

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글