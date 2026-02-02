“현대차, 러시아 공장 ‘재매입 옵션’ 행사 안 해”

현대자동차가 우크라이나 전쟁 여파로 철수했던 러시아 내 자사 생산 공장에 대해 재매입(바이백) 옵션을 행사하지 않았다고 로이터통신이 2일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 현대차는 이날 로이터에 보낸 성명을 통해 이같이 밝혔다. 로이터에 따르면 현대차의 바이백 옵션 행사 가능 기간은 지난달 만료됐다.

현대차는 성명에서 “현대차는 기존 판매 차량에 대한 보증수리와 고객 서비스를 계속 제공하며 앞으로도 이런 서비스를 유지하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

앞서 현대자동차는 2010년 상트페테르부르크 공장을 준공해 러시아 시장에 진출했으나 2022년 3월부터 공장 가동을 중단했다. 그해 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 지 한달만에 서방이 제재를 가하면서 공급망은 물론 결제시스템까지 마비된 데 따른 조치였다고 로이터는 짚었다.

이후 현대차는 2023년 12월 러시아 업체 아트파이낸스에 상트페테르부르크 공장을 포함한 러시아 지분 100%를 매각했다. 이후 아트파이낸스의 자회사 AGR자동차그룹은 현대차로부터 인수한 공장에서 현대차가 제조·판매하던 ‘솔라리스’ 등 브랜드를 그대로 유지한 채 차량을 생산해 왔다.

당시 계약 조건은 공개되지 않았으나, 현대차가 2년 이내에 공장을 되살 수 있는 바이백 조건이 포함된 것으로 알려졌다. 매각 금액이 당시 가치로 약 14만원 수준인 1만 루블로 알려져 화제가 되기도 했다.