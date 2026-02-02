창간 80주년 경향신문

[속보]검찰, ‘6조원 밀가루 담합’ 국내 제분사 6곳 대표 불구속 기소

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]검찰, '6조원 밀가루 담합' 국내 제분사 6곳 대표 불구속 기소

입력 2026.02.02 10:30

수정 2026.02.02 10:31

  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 서울중앙지검 청사. 정효진 기자

서울 서초구 서울중앙지검 청사. 정효진 기자

국내 밀가루 과점 기업 7곳이 6조원 가까운 규모의 밀가루 가격 담합을 벌인 사실이 적발돼 6개 제분사 대표이사 등이 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 2일 공정거래법 위반 혐의로 대한제분과 사조동아원, 삼양사, 대선제분, 삼화제분, 한탑 등 국내 제분사 6곳의 전현직 대표와 기업 간부 등 총 14명을 불구속 기소했다고 밝혔다.

이들은 2020년 1월부터 지난해 10월까지 국내 밀가루 가격의 변동 여부, 변동 폭, 시기 등을 합의해 부당하게 시장 경쟁을 제한한 혐의를 받는다. 검찰 조사 결과 담합 규모는 5조9913억원에 달했다.

검찰에 따르면 이들의 범행 기간 밀가루 가격은 담합 전 가격보다 42.4%(2023년 1월) 치솟은 것으로 나타났다. 지난해 7월 기준으로도 담합 전 대비 밀가루 가격은 22.7% 올랐다.

검찰은 공정거래위원회에 2차례 고발을 요청하는 등 관계기관과 협의해 수사를 진행했다고 밝혔다. 공정거래법 위반 사건은 공정위에 전속 고발권이 있다.

중앙지검 관계자는 “생활필수품 등 국민 물가에 치명적 영향을 미치는 담합 범죄 근절 및 공정한 경쟁질서 회복을 위한 범정부적 대응력을 높이기 위해 공정위와 정보를 공유하는 등 긴밀하게 협력할 것”이라고 밝혔다.

