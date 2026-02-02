창간 80주년 경향신문

국힘, 이 대통령 SNS 정치에 “트럼프에게 배웠나…대국민 협박정치”

경향신문

본문 요약

국민의힘이 2일 이재명 대통령이 SNS에 연일 부동산 정책 관련 메시지를 내는 것을 두고 "대국민 협박 정치"라며 "SNS로 관세 인상을 일방 통보하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 배운 건지 궁금하다"고 밝혔다.

송언석 원내대표는 "이 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 SNS를 통해 시장 협박을 계속하고 있다"며 "못된 것은 일찍 배운다더니 하루에만 4번, 총 7번씩이나 SNS에 글을 올려 '5월 9일까지 집을 팔아라'는 식으로 대국민 협박 정치를 한다"고 말했다.

그는 "SNS로 관세 인상을 일방 통보하는 트럼프 대통령에게 배운 건지 궁금하다"며 "민감한 부동산 문제를 적극적인 SNS로 다루는 모습은 정책 토론이 아니라 시장을 향한 협박"이라고 말했다.

국힘, 이 대통령 SNS 정치에 “트럼프에게 배웠나…대국민 협박정치”

입력 2026.02.02 10:36

수정 2026.02.02 10:53

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

국민의힘이 2일 이재명 대통령이 SNS에 연일 부동산 정책 관련 메시지를 내는 것을 두고 “대국민 협박 정치”라며 “SNS로 관세 인상을 일방 통보하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 배운 건지 궁금하다”고 밝혔다.

장동혁 대표는 이날 최고위원회의에서 “대통령의 말은 그 자체로 정책”이라며 “말의 무게가 다를 수밖에 없다. SNS는 소통의 공간이지 국민 협박하는 곳이 아니다. 분노 조절을 하시고 이성적인 대책을 내놓기 바란다”고 말했다.

이 대통령은 최근 엑스에 현 정부의 부동산 정책을 비판하는 기사를 공유하며 “망국적 투기를 편드는 것”이라고 주장해왔다.

장 대표는 또 “최근 이 대통령을 보면 트럼프 대통령 화법을 따라 하는 것 같다”며 “근자감(근거 없는 자신감)으로 화법을 따라 하다가 잘못하면 바보 된다는 것을 명심하기 바란다”고 말했다.

장 대표는 “호통친다고 잡힐 집값이라면 그 쉬운 것을 왜 여태 못 잡았나”라며 “이 대통령이 보유한 분당 아파트가 1년 새 6억원이 올랐다. 대통령부터 ‘똘똘한 한 채’ 쥐고 버티는 것처럼 보이니까 무슨 정책을 내도 약발이 먹힐 리가 없다”고 말했다.

송언석 원내대표는 “이 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 SNS를 통해 시장 협박을 계속하고 있다”며 “못된 것은 일찍 배운다더니 하루에만 4번, 총 7번씩이나 SNS에 글을 올려 ‘5월 9일까지 집을 팔아라’는 식으로 대국민 협박 정치를 한다”고 말했다.

그는 “SNS로 관세 인상을 일방 통보하는 트럼프 대통령에게 배운 건지 궁금하다”며 “민감한 부동산 문제를 적극적인 SNS로 다루는 모습은 정책 토론이 아니라 시장을 향한 협박”이라고 말했다. 그는 “재개발·재건축 활성화와 규제 개혁을 통한 민간 공급 확대, 무주택 실수요자의 내 집 마련을 가로막는 과도한 대출 규제 완화를 촉구한다”고 말했다.

