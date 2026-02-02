대구시는 올해 신규채용 확 늘린다···지역맞춤형 인재 771명 선발

대구시는 올해 공무원 신규채용 인원을 지난해보다 대폭 늘렸다고 2일 밝혔다.

대구시는 2026년도 신규공무원 세부 시험계획을 2일 발표했다. 시는 직급별 선발인원과 시험 일정, 시험 제도 변경사항 등을 확정했다.

급수별로는 7급 14명(일반행정5·수의9), 8·9급 743명(일반행정 및 시설 등), 연구·지도직 14명 등 26개 직류 총 771명이다.

올해 신규채용 인원은 지난해에 비해 407명 증가한 규모로 최근 4년새 가장 많다. 대구시는 지난해 364명의 공무원을 새롭게 뽑았다. 2024년과 2023년에는 각각 210명과 422명을 선발한 바 있다.

대구시는 통합돌봄과 재난안전상황실 전담인력 보강 등을 통해 시민안전과 민생안정에 역량을 집중하기 위해 채용 규모를 늘렸다고 설명했다.

시는 지역맞춤형 인재를 선발해 대구·경북 행정통합, 인공지능(AI) 정책 등 핵심 현안 사업을 원활하게 추진할 수 있을 것으로도 기대한다. 채용에 관한 자세한 사항은 대구시 누리집 ‘시험정보란’을 통해 확인 가능하다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “거주요건 재도입으로 지역 청년들의 채용 기회가 보장된 만큼, 책임 의식이 투철하고 뛰어난 역량을 갖춘 지역 인재들의 적극적인 관심과 지원을 기대한다”면서 “엄정한 시험 관리로 채용의 신뢰성과 공정성을 높이겠다”고 말했다.