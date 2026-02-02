창간 80주년 경향신문

한화모멘텀, 홍순재 신임 대표 내정…“고부가 영역으로 다변화”

경향신문

본문 요약

한화모멘텀이 새 수장으로 홍순재 대표이사를 내정했다고 2일 밝혔다.

한화모멘텀은 "기술 경쟁 심화와 생산 비용 증가로 차별화된 변화와 혁신이 필요한 상황"이라며 "홍 신임 대표가 기계 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 새로운 성장 동력을 발굴할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한화모멘텀은 홍 신임 대표를 중심으로 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다.

한화모멘텀, 홍순재 신임 대표 내정…"고부가 영역으로 다변화"

입력 2026.02.02 10:49

  • 김경학 기자

주력 사업 내실 다지고 유리 기판 등 새 동력 모색

홍순재 한화모멘텀 신임 대표이사. 한화모멘텀 제공

홍순재 한화모멘텀 신임 대표이사. 한화모멘텀 제공

한화모멘텀이 새 수장으로 홍순재 대표이사(52)를 내정했다고 2일 밝혔다. 한화모멘텀은 2차전지와 물류 자동화 첨단 장비 생산을 주력으로 하는 기업이다.

홍 신임 대표는 1996년 삼성항공(현 한화비전)으로 입사해 경영지원실장, 글로벌사업운영실장 등을 역임했다. 최근에는 한화비전 미래혁신태스크포스 소속으로 한화그룹 테크 솔루션 부문의 미래 먹거리 발굴에 집중했다.

한화모멘텀은 “기술 경쟁 심화와 생산 비용 증가로 차별화된 변화와 혁신이 필요한 상황”이라며 “홍 신임 대표가 기계 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 새로운 성장 동력을 발굴할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한화모멘텀은 홍 신임 대표를 중심으로 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다. 앞서 한화모멘텀은 지난해 2차전지 연구·개발(R&D)센터 공정 연구소를 신설하는 등 전고체 배터리를 비롯한 차세대 공정 기술 개발에 속도를 내고 있다.

한화모멘텀 측은 향후 유리 기판과 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등 여러 분야에서 성과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 최근 추진 중인 한화그룹의 인적 분할 이후 여러 협업과 시너지를 낼 수 있을 것으로 보고 있다.

한화모멘텀 관계자는 “기존 주력 사업의 내실을 다지는 동시에 지속적인 신기술 개발로 사업 영역을 확장해 세계 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

