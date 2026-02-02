부산·울산서 ‘응급실 뺑뺑이’ 예방책 잇따라 시행

부산과 울산에서 응급환자가 마땅한 의료기관을 찾지 못하는 ‘응급실 뺑뺑이’ 현상을 예방하기 위한 방안이 추진된다.

울산소방본부는 2일 중앙병원을 시작으로 권역응급의료센터인 울산대병원, 지역응급의료센터인 울산병원, 울산시티병원과 ‘중증 응급환자 이송체계 개선 업무협약’을 체결한다고 이날 밝혔다.

협약에 따라 울산소방본부와 이들 의료기관은 중증 응급환자가 발생하면 신속한 의료기관 이송을 돕고, 1차 응급처치 이후 최종 치료가 가능한 의료기관으로 전원이 필요한 경우에는 119구급대가 이송을 지원한다. 이 과정에서 구급상황센터와 광역상황실이 병원 연계를 적극 돕는다.

울산 소방본부는 이번 이송체계 개선으로 중증 응급환자 구조를 위한 골든타임을 확보하고, 치료 개시 시간을 단축하는 등의 효과가 있을 것으로 본다.

부산시 역시 지난달부터 응급실 뺑뺑이 대책마련에 나섰다. 부산시는 중증 외상환자를 대상으로 한 전문 치료역량을 강화하기위해 2곳의 지역외상거점병원 지정을 추진하고, 응급실 체류·병원 미수용 사례가 반복된 급성약물 중독 환자를 위한 ‘순차 진료체계 시스템’을 올해 신규로 도입한다.

지역외상거점병원은 최종 치료를 담당하는 권역외상센터 이송 전, 중증 외상환자의 초기 치료와 안정화를 담당한다. 부산시는 이를 통해 권역외상센터 과밀 문제가 완화될 것으로 기대한다.

급성약물중독는 중증도 편차가 크고 정신과 연계가 필요한 경우가 많아 병원 미수용과 전원이 잦은 대표적인 응급질환 군이다. 부산시는 환자 상태에 따라 중증·경증 치료기관으로 구분해 순차 이송·진료 체계를 구축했다.

부산에서는 지난해 10월 한 고등학생이 14차례에 걸쳐 병원 수용을 거부당한 끝에 숨지는 일이 벌어졌다. 당시 병원은 ‘소아 진료 불가’ 등을 이유로 거부했고, 일부 병원은 환자 심정지 후에도 ‘소아 심정지 불가’라는 이유로 환자를 받지 않은 것으로 드러났다.

조규율 부산시 시민건강국장은 “응급실 뺑뺑이 문제는 단일 사업으로 해결하기 어려운 구조적 과제”라며 “환자 유형과 중증도에 따른 체계적인 대응 등으로 응급의료 환경을 조성해 나갈 것”이라고 말했다.