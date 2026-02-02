‘알면 보면 더 가치있는 활동’···대구, ‘시민공익활동 입문 아카데미’ 운영

대구시는 공익활동에 관심 있는 시민을 대상으로 ‘입문 아카데미’를 운영한다고 2일 밝혔다.

시민공익활동은 시민들이 사회 문제에 대해 다양한 방법으로 참여해 사회적으로 영향력을 미치는 활동을 포괄적으로 의미한다.

올해 아카데미는 오는 27일 오후 2시부터 2시간 동안 ‘혁신공간 바람’(중구 남일동 소재)에서 열린다. 공익활동의 개념과 사례, 실천 방법까지 체계적으로 학습할 수 있도록 3부로 나눠 진행된다.

참여형 프로그램으로 구성되며 시민들은 미니 워크숍을 통해 공익활동을 직접 고민해 보고 구상해 보는 기회도 가질 수 있다.

대구시는 이번 행사를 통해 지역민들이 공익활동을 보다 친근하게 느끼고, 실제 참여로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다. 또한 아카데미를 수료한 시민에게는 올해 ‘씨앗 공모사업’ 신청 시 가산점도 줄 예정이다.

모집 인원은 40명이며, 대구 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 참가 신청은 대구시민공익활동지원센터 누리집을 통해 가능하다.

안중곤 대구시 행정국장은 “시민공익활동은 특별한 사람이 하는 일이 아니라 작은 관심과 실천에서 출발한다”면서 “이번 입문 아카데미가 시민들이 공익활동에 첫발을 내딛는 계기가 되길 바라며, 지역 사회의 주체로 성장하는 소중한 마중물이 되기를 기대한다”고 말했다.