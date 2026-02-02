창간 80주년 경향신문

서대문구, 자원순환 돕는 ‘이어쓰기 선반’ 운영

본문 요약

서울 서대문구가 '이어쓰기 선반'을 자원되살림센터에 설치해 운영을 시작한다고 2일 밝혔다.

구는 이어쓰기 선반 운영과 함께 생활 속 주민 참여형 자원 순환 문화 확산을 위해 재사용·새활용 체험 등 다양한 프로그램도 추진할 계획이다.

이성헌 서대문 구청장은 "선반이 일상 가운데 '버리는 물건'에서 '이어 쓰는 물건'으로의 인식 전환을 가능하게 할 것으로 기대한다"며 "주민 한 분 한 분의 참여가 자원 순환 문화를 만들고 이를 지속하는 힘이 되는 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

서대문구, 자원순환 돕는 ‘이어쓰기 선반’ 운영

입력 2026.02.02 10:55

  • 김은성 기자

서대문구 제공.

서울 서대문구가 ‘이어쓰기 선반’을 자원되살림센터(모래내로 369)에 설치해 운영을 시작한다고 2일 밝혔다.

구는 “이어쓰기 선반은 ‘버려질 수 있었던 물건의 쓰임을 다시 이어가며 자원 수명을 연장하고 낭비를 줄이자’는 취지를 담았다”며 “사용하지 않지만 쓸 수 있는 물품을 주민이 기증하고 해당 개수만큼 필요한 물품을 가져가는 자원을 교환하는 공간이 될 것”이라고 설명했다.

이어쓰기 선반에서는 일상에서 활용도가 높고 위생과 안전에 문제가 없는 잡화, 생활용품, 장난감, 도서, 의류 등이 순환될 예정이다. 이용 가능한 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

구는 이어쓰기 선반 운영과 함께 생활 속 주민 참여형 자원 순환 문화 확산을 위해 재사용·새활용 체험 등 다양한 프로그램도 추진할 계획이다.

이성헌 서대문 구청장은 “선반이 일상 가운데 ‘버리는 물건’에서 ‘이어 쓰는 물건’으로의 인식 전환을 가능하게 할 것으로 기대한다”며 “주민 한 분 한 분의 참여가 자원 순환 문화를 만들고 이를 지속하는 힘이 되는 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

