조국 “이언주 사회주의 공세는 국힘서 나올 색깔론…민주당 논쟁에 혁신당 활용하지 말라”

조국 조국혁신당 대표가 2일 혁신당의 신(新) 토지공개념 입법 추진을 ‘사회주의적 체제 전환 위험’이라고 반대한 이언주 더불어민주당 최고위원을 향해 “이런 색깔론은 중도보수가 아니라 국민의힘에서나 나올 비난”이라며 비판했다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이런 색깔론 공세가 민주당 의원들한테서 나온다는 것이 개탄스럽다”며 이같이 말했다. 이 최고위원은 전날 페이스북에 토지공개념에 대해 “자본주의 체제를 부정하는 사회주의적 체제 전환, 즉 혁명적 접근으로 받아들여질 위험이 있다”며 “정책을 포기하지 않는 한 합당 논의는 불가능하다”고 적었다.

조 대표는 “2018년 (당시) 이해찬 민주당 대표와 이재명 경기지사는 토지공개념 현실화가 필요하다고 역설했다”며 “합당에 반대할 수 있다. 그래도 할 말이 있고 하지 말아야 할 말이 있다”고 했다. 조 대표는 정청래 민주당 대표와의 밀약설에 대해선 “여러 차례 말씀드렸지만 다시 한번 명확하게 밝힌다”며 “밀약 따위 없다”고 선을 그었다.

조 대표는 “정 대표의 합당 제안 후 민주당 내부 논쟁이 격렬하다. 이 과정에서 저와 혁신당을 향해 온갖 공격이 전개되고 있다. 저는 인내하고 또 인내하고 있다”며 “제안을 한 민주당 안에서 결론을 내달라”고 요구했다. 조 대표는 “민주당 내부 이견이 해소될 때까지 혁신당은 기다리겠다”며 “그 과정에서 내란을 함께 극복한 동지이자 같이 이재명 정부를 세운 우당인 혁신당을 제멋대로 활용하지는 말아달라”고 말했다.

신장식 혁신당 최고위원도 이날 이 최고위원을 향해 “의원님의 사회주의 운운이 이재명 대통령님의 부동산 정상화 정책 추진에 걸림돌이 될 수 있다는 사실을 고려하고 하신 말씀이신가”라며 “색깔론의 최대 피해자가 김대중 대통령님을 비롯한 민주당 출신 대통령들이고 민주당 자신이라는 사실도 기억하고 계신 건가”라고 했다.