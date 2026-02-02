‘NOL 씨어터 대학로’ 개관…대학로 최대 규모 대극장

한국 공연 문화의 중심지인 대학로에 1000석 규모 대극장이 새로 문을 열었다.

놀유니버스는 10년 넘게 방치돼 있던 대학로뮤지컬센터를 임대해 ‘NOL 씨어터 대학로’를 지난달 30일 개관했다고 2일 밝혔다. 서울 종로구 동숭동 25-5번지에 자리한 NOL 씨어터 대학로는 지하 3층, 지상 5층에 연면적 1584평(약 5200㎡)이다. 총 2개관(935·490석)을 갖춘 공연장으로 대극장 객석 수는 대학로 공연장 중 가장 크다.

개관작은 지난달 30일 대극장 우리카드홀에서 막을 올린 뮤지컬 <은밀하게 위대하게>이다. 오는 13일부터는 중극장 우리투자증권홀에서 연극 <비밀통로>가 무대에 오른다.

대학로뮤지컬센터는 2014년 개관 당시 3개 공연장에 총 2000석을 갖춰 대학로 최대 규모로 화제를 모았다. 하지만 개관 직후부터 공사비 분쟁 등에 휘말리며 정상적인 운영이 어려웠다.

놀유니버스는 지난해 건물 전체를 임대하고 리모델링을 통해 공연장 3개를 2개로 줄이면서 좌석 간 거리를 넓혔다. 놀유니버스의 자회사인 NOL 씨어터가 해당 공연장 위탁 운영을 맡는다. NOL 씨어터는 NOL 씨어터 대학로를 포함해 블루스퀘어, NOL 씨어터 합정(구 신한카드 SOL페이 스퀘어), NOL 씨어터 코엑스(구 코엑스아티움), 소향씨어터(부산) 등 공연장 5곳을 운영하고 있다.

백새미 놀유니버스 엔터사업그룹장은 “지난 10여 년간 대학로 침체를 상징하는 공간이었던 NOL 씨어터 대학로를 놀유니버스가 다시 개관하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “이 공연장이 대학로 공연 문화의 새로운 상징이자 플랫폼과 공연예술인들의 상생을 상징하는 공간이 되기를 바란다”고 말했다.