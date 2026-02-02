달라이 라마, 그래미 첫 수상···“깊은 명상적 경험 선사”

티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마가 처음으로 미국 대중음악 분야 최고 권위상인 그래미상을 받았다.

1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 시상식 사전행사에서 달라이 라마는 ‘오디오북·내레이션·스토리텔링 레코딩’ 부문 수상자로 발표됐다.

수상작은 ‘메디테이션스: 더 리플렉션 오브 히즈 홀리니스 더 달라이 라마’라는 이름의 앨범이다. 메디테이션은 명상, 묵상을 뜻한다.

그래미 측은 “티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마의 내레이션은 깊은 지혜와 부드러운 전달력으로 심사위원들을 사로잡았으며, 일반적인 오디오북 형식을 초월한 깊은 명상적 경험을 청취자들에게 선사했다”고 평가했다.

달라이 라마는 이날 행사엔 참석하지 않았다. 싱어송라이터 루퍼스 웨인라이트가 이날 대신 트로피를 받으러 무대에 올라 달라이 라마가 전해 온 자비와 이해의 메시지와 관련한 소감을 말해 큰 박수를 받았다고 그래미 측은 전했다.

할리우드의 대표적 영화 감독 스티븐 스필버그는 이날 처음으로 영화음악 부문 수상자로 선정됐다. 수상작은 영화음악가 존 윌리엄스의 삶과 업적을 담은 다큐멘터리 ‘뮤직 바이 존 윌리엄스’이며, 스필버그는 이 작품의 제작자로 상을 받았다.

이날 수상에 따라 스필버그는 미국 대중문화계 4대 주요 상을 석권한 인물들을 뜻하는 ‘EGOT’ 전당에 이름을 올리게 됐다. EGOT는 방송계 에미상(Emmy), 음악계 그래미상(Grammy), 영화계 오스카상(Oscar), 공연계 토니상(Tony) 등 4대 최고 권위 상의 앞글자를 따 만든 말이다. 오드리 헵번, 우피 골드버그, 제니퍼 허드슨, 엘튼 존 등이 그간 EGOT를 달성해 화제가 됐다.