전체 면적의 70%가 산림···경북, 임산업 미래 먹거리로 키운다

경북도는 지역경제 활성화와 인구감소 위기에 대응할 미래 먹거리 산업으로 임산업을 집중 육성한다고 2일 밝혔다.

경북은 전체 면적의 70% 이상인 129만㏊가 산림이다. 송이·대추·오미자·감·호두 등 전국 생산 1위 임산물을 10개 품목 이상 보유한 전국 최대 산림자원지역이다.

경북도는 임산물의 생산부터 가공, 유통, 소비까지 모든 과정을 연계한 산업화 체계를 구축한다. 올해 생산기반 조성 분야에 전년보다 26% 늘어난 110억원을 투입해 산림작물생산단지와 산림복합경영단지를 확충한다.

유통·가공 분야에는 77억원을 들여 임산물상품화 지원(53곳), 청도 산지 종합유통센터 조성, 포항 산딸기·송이 가공시설 등을 추진한다. 또 돌배나무(구미), 대추나무(경산), 우산고로쇠(울릉) 등 지역 특화 품목을 전략적으로 육성하고 성주 표고버섯 수출 거점 재배단지를 조성해 임산물 수출 기반도 단계적으로 확대한다.

목재산업 활성화도 핵심축이다. 포항에 100억원을 들여 경상권 목재자원센터를 연내 완공해 우량 목재와 산림 피해목을 선별·가공·유통하는 거점으로 활용한다. 의성에는 30억원 규모 미이용 산림자원센터를 조성해 벌채 부산물과 산불 피해목을 에너지·소재 자원으로 재활용하는 순환 체계를 구축한다.

도청 신도시, 구미 선산 산림휴양타운, 영주 가흥공원 일대에는 내년까지 207억원을 투입해 목재 문화 체험장을 조성한다.

경북도 관계자는 “지난해 봄 대형 산불 피해를 본 임업인의 빠른 재기를 위해 사업비 400억원을 확보해 주요 경관 훼손 지역의 피해목 벌채도 신속히 추진할 방침”이라고 말했다.