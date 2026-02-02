서울시, 전국 첫 ‘전산마비 대비 수기문서 처리 표준 매뉴얼’ 마련

전산마비에도 민원·결재 멈추지 않는 행정 구축 국가정보자원관리원 전산 화재 계기 선제 대응

서울시가 전산 장애나 시스템 마비에도 행정서비스가 중단되지 않도록 전국 최초로 ‘업무관리시스템 수기문서 처리 표준 매뉴얼’을 마련했다고 2일 밝혔다. 이를 실제 상황에 적용해 검증하는 전 부서 합동 대응훈련도 실시한다.

이번 매뉴얼은 지난해 9월 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 전산시스템이 장기간 중단된 사례를 계기로 수립됐다. 전산 장애 상황에서도 행정의 효력과 기록 관리가 유지되도록 세부 절차를 구체화한 것이 특징이라고 시는 설명했다.

수기문서 처리 표준 매뉴얼에는 전산장애 발생 시 문서 작성·결재·접수·발송을 종이 문서로 전환하는 절차와 수기문서 문서번호 부여 및 등록대장 관리 방식, 관인이 필요한 문서의 예외 처리 기준, 시스템 복구 이후 전자문서 재등록 및 기록물 이관까지의 모든 과정이 체계적으로 담겼다.

시는 매뉴얼이 실제 현장에서 정상적으로 작동하는지를 확인하기 위해 오는 3일부터 5일까지 전 부서 합동 모의훈련을 실시할 예정이다.

훈련은 새로운 제도를 도입하기 위한 형식적 모의훈련이 아닌, 표준 매뉴얼이 실제 재난·장애 상황에서도 현장에서 즉시 작동하는지를 전 직원이 동시에 검증하는 과정이라는 점에서 의미가 있다고 시는 설명했다.

시는 매뉴얼 수립과 훈련을 통해 재난이나 장애 상황에서도 역할 분담과 의사결정 체계를 명확히 하고, 전산 장애 여부와 관계없이 행정서비스가 지속할 수 있는 업무의 연속성 대응 체계를 강화할 방침이다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 “정보시스템이 일시적으로 중단돼도 시민이 체감하는 행정서비스는 한 순간도 멈춰서는 안 된다”며 “이번 매뉴얼은 재난·장애 상황에서도 현장에서 즉시 작동하는 행정 대응 기준을 전국 최초로 제도화했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.