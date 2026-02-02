김태흠 “민주당에게 통합 못 맡겨···대통령 면담 원해”

‘재정·권한 이양 축소’ 지적···“자치분권 철학 의문” “지원 규모도 8조8000억에서 3조7500억으로 줄어” 약칭 ‘대전특별시’에 “도민들 받아들이기 어려울 것”

김태흠 충남지사가 더불어민주당이 발의한 ‘충남·대전 통합 특별법안’을 비판하고 나섰다.

김 지사는 2일 충남도청에서 기자회견을 열고 “민주당 법안은 대전시와 충남도가 그동안 요구해 온 지방자치 분권의 본질인 재정과 권한 이양이 대거 축소되거나 변질됐다”며 “과연 자치분권에 대한 철학과 의지가 있는지 의문”이라고 밝혔다.

김 지사는 재정 이양과 관련해 “충남도와 대전시가 특별법안에 담은 연간 8조8000억원 규모의 항구적 지원과 비교하면 민주당 안은 큰 편차가 있다”며 “민주당 법안에 담긴 지원 규모는 연 3조7500억원 수준으로, 우리 요구의 절반에도 미치지 못한다”고 했다.

이어 “이 가운데 1조5000억원은 10년 한시 지원에 불과하고 법인세와 부가가치세 이양에 대한 내용은 아예 언급조차 없다”며 “국세와 지방세 비율 역시 대통령이 약속한 65대 35, 약 6조6000억원 수준에도 크게 못 미친다”고 덧붙였다.

권한 이양 부분에 대해서도 비판을 이어갔다.

김 지사는 “예비타당성 조사 면제 요구의 경우 빠른 처리를 선언적으로 담았을 뿐”이라며 “특별지방행정기관 사무 이양과 개발사업 인허가 의제 처리, 농업진흥구역 해제 등 핵심 권한은 여전히 중앙부처와의 협의를 전제로 하고 있어 실질적인 권한 이양으로 보기 어렵다”고 주장했다.

법안의 구속력 부족도 문제로 지적했다. 그는 “법안 상당수 조항이 ‘할 수 있다’는 임의규정으로 돼 있다”며 “우리가 요구한 ‘해야 한다’는 강행규정과는 천양지차로, 특례 조항 숫자만 늘어난 것은 단순히 사업 수만 늘린 것에 불과하다”고 말했다.

통합 특별시 명칭에 대해서도 비판했다. 김 지사는 “법안에 ‘충남대전통합특별시’, 약칭 ‘대전특별시’로 명시돼 있는데, 공식 명칭에 ‘통합’이라는 표현은 불필요하다”며 “약칭에서 ‘충남’이 빠진 것은 인구 규모나 역사성을 고려할 때 도민들이 받아들이기 어렵다”고 했다.

김 지사는 “자치분권의 철학과 소신이 없는 민주당에게 통합을 맡길 수 없다”며 “분권에 대한 철학과 의지가 확실한 대통령이 나서야 한다”고 촉구했다. 이어 “행정통합과 자치분권을 오랫동안 고민해 온 충남도지사로서 빠른 시일 내 이재명 대통령을 만나 통합에 대한 의견을 허심탄회하게 나누고 싶다”고 말했다.