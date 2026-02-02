“등산·숲길걷기가 불안·우울 위험 10% 낮춘다”···산림과학원, 3만여명 코호트 연구

등산이나 숲길걷기 같은 산림활동이 불안과 우울 위험을 낮춘다는 연구 결과가 제시됐다.

산림청 국립산림과학원은 서울대 보건대학원 조성일 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해 등산 및 숲길걷기를 꾸준히 한 집단에서 불안·우울 등 정신질환 진단 위험이 10% 가량 낮아지는 것을 확인했다고 2일 밝혔다.

이번 연구는 2016년 등산이나 숲길걷기 등 산림활동을 한 기록이 있는 3만2000명의 데이터를 기반으로 이뤄졌다. 이들의 활동 데이터를 국민건강보험공단 의료데이터 정보와 결합해 정신질환 진단 여부를 분석했다. 최대 4년간 정신질환 진단 이력을 추적하는 ‘인구 기반 코호트 연구’가 적용됐다.

분석 결과에서는 산림활동과 정신건강의 연관성이 확인됐다. 등산 등 산림활동 정도를 기준으로 분석 집단을 4개 그룹으로 나눠 정신질환 신규 진단 위험을 분석한 결과 활동량이 가장 많은 그룹의 진단율이 가장 적은 그룹보다 약 10% 낮은 것으로 나타났다. 활동 거리나 시간, 빈도, 규칙성 등 세부 지표에서도 진단 위험과의 연관성은 일관되게 나타나는 경향을 보였다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 등산 등 산림활동이 정신질환 감소를 통해 국가적 의료비 부담을 낮추는 효과로 이어질 수 있다는 견해를 밝혔다. 2024년 건강보험통계연보에 따르면 국내 정신질환 진료 인원은 연간 약 420만명에 이르고, 이로 인한 의료비 규모는 약 5조6000억원이다.

박수진 산림과학원 산림휴먼서비스연구과 연구관은 “이번 연구 결과는 유병 규모와 사회적 비용이 큰 정신질환 영역에서 중요한 공중보건적 의미를 갖는다”며 “등산과 숲길걷기는 치료 중심의 개입 이전에 정신질환 발생 위험을 낮출 수 있는 비용 효율이 높은 예방 수단”이라고 말했다.

산림과학원은 향후 산림활동의 정신건강 증진 효과를 보다 정밀하게 평가하고, 보건·복지 분야와 연계한 산림치유 정책과 서비스를 확산하기 위한 연구를 강화한다는 방침이다.