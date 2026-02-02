창간 80주년 경향신문

도심 속 호텔서 태교여행을…충북도, 태교여행 지원사업 확대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북도가 2024년 전국에서 처음으로 선보인 '임신부 태교여행 지원사업'을 올해 확대·시행한다.

도는 임신부들에게 다양한 태교프로그램과 휴식공간을 제공해 건강한 출산을 지원하기 위해 2024년 전국에서 처음으로 이 사업을 선보였다.

충북도 관계자는 "맘편한 태교패키지 지원사업 등 다양한 출산 지원 정책에 힘입어 지난해 출생아 수 증가율 전국 1위를 기록하는 등 성과를 거두고 있다"며 "임산부를 국가유공자와 같이 예우하겠다는 기조 아래 임신부 중심의 출산 친화 환경을 지속해서 조성하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

도심 속 호텔서 태교여행을…충북도, 태교여행 지원사업 확대

입력 2026.02.02 11:18

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도가 2024년 전국에서 처음으로 선보인 ‘임신부 태교여행 지원사업’을 올해 확대·시행한다.

충북도는 도내 인구감소지역(제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양) 임신부들을 대상으로 하는 ‘맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업’을 확대한다고 2일 밝혔다.

도는 임신부들이 도심 속 ‘호캉스(호텔+바캉스)’를 즐길 수 있도록 도심에 있는 엔포드 호텔을 이번 사업에 새롭게 추가했다.

이로써 올해 태교패키지 참여 시설은 기존 리조트와 휴양림 등 9곳에서 총 10곳으로 늘어났다. 청남대(청주), 초정행궁(청주), 엔포드 호텔(청주), 포레스트 리솜(제천), 스테리움(제천), 전통문화체험관(옥천), 일라이트 호텔(영동), 벨포레 리조트(증평), 조령산자연휴양림(괴산), 소노벨 단양(단양) 등이다.

신청 기준도 완화됐다. 도는 더 많은 임신부가 혜택을 누릴 수 있도록 거주 기준을 기존 ‘6개월 이상 거주’에서 ‘신청일 현재 거주’로 대폭 완화했다. 인구감소지역에 주소를 둔 임신부라면 거주 기간에 상관없이 누구나 신청할 수 있다.

지원 대상은 총 600명으로, 각 시설별로 숙박과 조식, 특화 프로그램 등이 포함된 패키지가 제공된다. 신청은 주민등록지 관할 보건소를 방문해 접수한 뒤, 전용 예약 누리집을 통해 원하는 날짜와 시설을 선택하면 된다.

도는 임신부들에게 다양한 태교프로그램과 휴식공간을 제공해 건강한 출산을 지원하기 위해 2024년 전국에서 처음으로 이 사업을 선보였다.

충북도 관계자는 “맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업 등 다양한 출산 지원 정책에 힘입어 지난해 출생아 수 증가율 전국 1위를 기록하는 등 성과를 거두고 있다”며 “임산부를 국가유공자와 같이 예우하겠다는 기조 아래 임신부 중심의 출산 친화 환경을 지속해서 조성하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글