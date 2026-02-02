창간 80주년 경향신문

“무너진 인천교육 바로 세우겠다”···임병구, 인천교육감 출마 선언

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표가 인천시교육감 출마를 선언했다.

임 대표는 "학교답게, 민주진보답게, 교육감답게, 무너진 인천교육을 바로 세우겠다"며 "진짜 민주진보 교육감 후보를 선출해 달라"며 지지를 호소했다.

인천 옹진군 선재리 출신인 임 대표는 인천예술고등학교 교사와 인천교육청 정책기획조정관, 전국교직원노동조합 인천지부장 등을 역임했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“무너진 인천교육 바로 세우겠다”···임병구, 인천교육감 출마 선언

입력 2026.02.02 11:19

수정 2026.02.02 13:23

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2일 인천시교육청 앞에서 임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표(중앙)가 인천교육감 출마선언을 하고 있다. 임병구 대표측 제공

2일 인천시교육청 앞에서 임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표(중앙)가 인천교육감 출마선언을 하고 있다. 임병구 대표측 제공

임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표(62)가 인천시교육감 출마를 선언했다.

임 대표는 2일 인천교육청 앞에서 “아이가 안심하고 학교에 가고, 교사가 존중받으며, 학교가 본연의 가치에 전념할 수 있도록 혼신을 다 하겠다”고 밝혔다.

임 대표는 “민주·진보교육감 후보로 출마해 당선된 도성훈 교육감 4년 동안 학교를 떠난 아이들이 9030명에 달하는 데다 진학률과 아동행복지수는 전국 최하위권을 전전하고, 청렴도 4등급이라는 불명예는 폐쇄적이고 권위적인 행정 문화가 만들 결과”라고 주장했다. 이어 “이제는 부패와 무능의 고리를 끊어내고 투명한 교육자치를 실현해야 한다”고 덧붙였다.

특히 ‘민주시민 기본교육원’을 만들어 학생들이 다양한 가치와 토론문화에 익숙하게 하고, 상대방의 의견을 경청할 수 있도록 인천교육의 질을 높이겠다고 강조했다.

임 대표는 인천시민단체가 민주진보진영의 교육감 단일화를 요청할 경우 이에 응할 방침이라고 설명했다.

임 대표는 인천교육 정상화를 위해 5가지 주요 약속을 제시했다. 먼저 독립적 ‘청렴 특별감사관’ 도입 및 원스트라이크 아웃제 적용, 교육감 권한 축소 및 ‘민주시민 기본교육원’ 설립을 통한 학교 자치 완성, 지역 간 격차 해소를 위한 ‘기본교육 보장 TF’ 운영, 인간 중심의 ‘AI 학습동행 시스템’ 구축, 교육주권자가 직접 참여하는 ‘교육주권자회의’ 운영 등이다.

임 후보는 오는 3일 선거관리위원회에 예비후보 등록을 시작으로 본격적인 선거운동에 들어갈 예정이다. 등록 직후 후 오전에는 인천시교육청 앞에서, 오후에는 롯데백화점(인천터미널점) 앞에서 퇴근길 시민들을 직접 만나 소통할 예정이다.

임 대표는 “학교답게, 민주진보답게, 교육감답게, 무너진 인천교육을 바로 세우겠다”며 “진짜 민주진보 교육감 후보를 선출해 달라”며 지지를 호소했다.

인천 옹진군 선재리 출신인 임 대표는 인천예술고등학교 교사와 인천교육청 정책기획조정관, 전국교직원노동조합 인천지부장 등을 역임했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글