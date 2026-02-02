LG전자, ‘유니터리’ 앞세워 북미 HVAC 시장 공략

LG전자는 북미 최대 공조전시회에서 주거용 맞춤형 냉난방 시스템과 인공지능(AI) 데이터센터용 냉각 기술을 비롯한 여러 제품을 공개하며 북미 시장 공략에 나선다고 2일 밝혔다.

LG전자는 2~4일 미국 라스베이거스에서 진행되는 AHR EXPO 2026에서 총 447㎡(약 135평) 규모의 주거·상업·산업용 냉난방공조(HVAC) 제품 전시 공간을 마련했다.

우선 북미 지역에 활발하게 건립되고 있는 AI 데이터센터를 위한 액체냉각 솔루션(CDU) 등 산업용 제품을 공개한다.

CDU는 금속 재질 냉각판(콜드 플레이트)을 서버 내 열 발생이 많은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 등 반도체 집적회로(칩)에 직접 부착해 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식히는 방식이다. 기존 공기냉각 방식에 비해 설치 공간은 작고 에너지 효율이 높아 열 발생이 많은 AI 데이터센터에서 안정적으로 활용할 수 있다는 게 장점이다.

미국 헌츠빌의 생산시설에서 제조한 상업용 냉난방 솔루션인 ‘루프탑 유닛’도 처음 선보인다.

천장이 높고 단독주택이 많은 북미 주거 환경에 맞춘 냉난방 제품 ‘유니터리 시스템’도 전시된다. 대표 모델인 ‘유니터리 인버터 히트펌프’는 공간 전반에 균일한 냉난방을 제공하며 냉매 누출 감지 센서를 적용해 안전성을 강화했다고 LG전자 측은 설명했다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “차별화된 유니터리 시스템과 AI 데이터센터 냉각 솔루션 등 핵심기술을 기반으로 한 HVAC 솔루션을 전방위로 확장해 북미를 포함한 글로벌 공조 시장 공략에 더욱 속도를 낼 것”이라고 말했다.