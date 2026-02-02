민주당 “조선일보 방씨 일가 부동산부터 공개해야”···이 대통령 ‘부동산 SNS’에 지원사격

강경 메시지 발맞춰 보수 언론·야당 고강도 비판 이연희, 조선일보 보도에 “전형적 프레임 기사” 한병도는 국힘 향해 “실패 기도 멈추고 민생 협력”

이재명 대통령이 연일 SNS로 강경한 부동산 메시지를 내자 더불어민주당도 이에 발맞춰 “윤석열 어게인 세력을 대신한 악의적 기사” “인디언 기우제식 실패 기도”라며 보수 언론과 국민의힘을 날 선 언어로 비판하고 나섰다. 최근 이 대통령이 국회 입법 속도에 불만을 드러내자 이 대통령에 대한 정책적 뒷받침을 강화해야 한다는 여당 내 문제의식이 작동한 결과로 풀이된다.

민주당 전략기획위원장인 이연희 의원은 2일 페이스북에서 이재명 정부 장·차관과 청와대 수석·비서관들의 아파트 가치가 1년새 평균 2억3698만원 올랐다는 전날 조선일보 기사에 대해 “정권을 망가뜨리겠다는 결론부터 정해놓고 자료를 짜깁기한 전형적인 프레임 기사”라고 주장했다.

이 의원은 “‘정부 인사 = 집값 폭등의 가해자’라는 정치적 낙인부터 찍고 보는 편집이 반복되고 있다”며 “윤 어게인 세력을 대신해 악의적인 기사로 정부를 공격하는 행태는 언론이기를 포기하는 선동”이라고 했다. 그는 “(조선일보) 사주인 방씨 일가의 부동산 소유 현황과 강남에 주택을 보유한 자사 기자·간부들 자산부터 동일한 기준으로 공개하는 것이 순서”라고 주장했다.

한병도 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 국민의힘을 향해 “다주택자 중과세 유예 중단이라는 (이 대통령의) 강한 의지에는 ‘실패할 것’이라며 저주를 내리고 있다”며 “계곡 정비부터 코스피 지수 5000까지 한다면 하는 이 대통령이 집값까지 잡을까 두려운 것은 아닌가”라고 말했다. 그는 “인디언 기우제식 정책 실패 기도를 멈추고 민생에 적극적으로 협력하라”고 촉구했다.

김지호 대변인은 이날 국회에서 연 브리핑에서 “이 대통령의 부동산 정책 관련 발언과 SNS 메시지를 두고 국민의힘 나경원·장동혁·주진우 의원이 연이어 거친 비난을 쏟아내고 있다”며 “정책 목표에는 침묵한 채 자극적 표현과 막말로 여론을 흐리고 있다”고 밝혔다.

이 대통령이 지난달 27일 국무회의와 29일 수석보좌관회의에서 국회의 입법 속도가 느리다고 하자, 여당 내에서 자성론을 토대로 이 대통령의 정책 화두에 힘을 싣는 양상으로 풀이된다. 황명선 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 “대통령은 부동산, 설탕 부담금 등 민생 중심의 정책 메시지를 쉼 없이 내고 있는데 우리 민주당은 지금 무엇을 하고 있는지 냉정히 돌아봐야 한다”고 말했다.

정청래 대표는 이날 비공개 최고위원회의에서 “이 대통령의 SNS를 통한 정책 메시지를 뒷받침할 당의 대책과 계획을 세워 철저하고 세밀하게 실행해야 한다”라고 한정애 정책위의장에게 지시했다고 박수현 수석대변인이 전했다. 그간 개혁 입법에 힘을 실어 온 정 대표는 이날 최고위원회의에서 “오직 민생을 최우선에 두겠다”며 국회 각 상임위원회에 민생 법안을 빠르게 논의해달라고 요청했다.

정 대표가 전날 페이스북 프로필 사진을 민생 관련 모습으로 바꾼 것도 이러한 행보와 무관치 않아 보인다. 지난해 8월 당대표로 당선되고 첫 공식 일정으로 전남 나주시 수해 복구 현장을 찾아 봉사활동을 하는 사진이다.