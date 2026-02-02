‘여성기업’ 작년 매출 15% 증가…‘일·가정 양립 부담’은 여전

여성이 대표인 여성기업의 지난해 평균 매출과 순이익이 증가하고 부채비율은 줄면서 경영 성과가 개선된 것으로 조사됐다.

중소벤처기업부가 2일 발표한 ‘2025 여성기업 실태조사’ 결과를 보면, 기업체당 평균 매출은 22억7000만원으로 전년보다 15.0% 증가했다. 기업체당 평균 당기순이익은 8000억원으로 9.3% 늘었다.

종업원 1인당 평균 매출은 2억7500만원으로 32.2% 증가했다. 부채비율은 91.9%로 31.2%포인트 하락했다. 다만 매출액 대비 순이익률은 3.3%로 0.2%포인트 감소했다.

투자와 수출은 늘었다. 연구개발(R&D) 평균 투자액은 3억4000만원으로 34.9% 증가했고 평균 수출액도 29억원으로 11.9% 늘었다.

여성기업 평균 종사자 수는 8.3명이었는데, 고용 형태별로는 정규직이 7.1명(86.5%)이고 비정규직이 1.1명(13.5%)이었다. 성별로는 여성과 남성 종사자가 각각 평균 4.1명으로 조사됐다.

여성기업인들이 스스로 인식하는 강점은 ‘섬세함’(56.0%)이, 약점으로는 ‘도전정신’(36.5%)이 가장 높은 응답 비중을 차지했다. 다만 ‘남성기업인보다 불리하다고 느끼는 분야’로는 ‘일·가정 양립 부담’(15.2%)이라는 답변이 가장 많았다.

여성기업이 성장을 위해 필요로 하는 주요 정책으로는 ‘세제 지원’(37.2%), ‘자금 지원’(29.1%), ‘인력 지원’(14.5%), ‘판로 지원’(14.3%) 등의 순으로 나타났다. 정책 이용 효과 체감은 ‘자금 지원’ 이 91.7%로 가장 높게 조사됐다.

중기부는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업 지원 정책의 기획·점검·보완에 활용할 방침이다.

김대희 중소기업전략기획관은 “이번 실태조사를 통해 여성기업의 경영 현황과 성장 활동, 정책 수요를 보다 구체적으로 파악할 수 있었다”며 “이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업의 성장 단계와 특성에 맞는 정책을 적극적으로 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.