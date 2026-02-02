창간 80주년 경향신문

'여성기업' 작년 매출 15% 증가…'일·가정 양립 부담'은 여전

경향신문

본문 요약

여성이 대표인 여성기업의 지난해 평균 매출과 순이익이 증가하고 부채비율은 줄면서 경영 성과가 개선된 것으로 조사됐다.

중소벤처기업부가 2일 발표한 '2025 여성기업 실태조사' 결과를 보면, 기업체당 평균 매출은 22억7000만원으로 전년보다 15.0% 증가했다.

기업체당 평균 당기순이익은 8000억원으로 9.3% 늘었다.

‘여성기업’ 작년 매출 15% 증가…‘일·가정 양립 부담’은 여전

입력 2026.02.02 11:49

  • 이성희 기자

‘여성기업’ 작년 매출 15% 증가…‘일·가정 양립 부담’은 여전

여성이 대표인 여성기업의 지난해 평균 매출과 순이익이 증가하고 부채비율은 줄면서 경영 성과가 개선된 것으로 조사됐다.

중소벤처기업부가 2일 발표한 ‘2025 여성기업 실태조사’ 결과를 보면, 기업체당 평균 매출은 22억7000만원으로 전년보다 15.0% 증가했다. 기업체당 평균 당기순이익은 8000억원으로 9.3% 늘었다.

종업원 1인당 평균 매출은 2억7500만원으로 32.2% 증가했다. 부채비율은 91.9%로 31.2%포인트 하락했다. 다만 매출액 대비 순이익률은 3.3%로 0.2%포인트 감소했다.

투자와 수출은 늘었다. 연구개발(R&D) 평균 투자액은 3억4000만원으로 34.9% 증가했고 평균 수출액도 29억원으로 11.9% 늘었다.

여성기업 평균 종사자 수는 8.3명이었는데, 고용 형태별로는 정규직이 7.1명(86.5%)이고 비정규직이 1.1명(13.5%)이었다. 성별로는 여성과 남성 종사자가 각각 평균 4.1명으로 조사됐다.

여성기업인들이 스스로 인식하는 강점은 ‘섬세함’(56.0%)이, 약점으로는 ‘도전정신’(36.5%)이 가장 높은 응답 비중을 차지했다. 다만 ‘남성기업인보다 불리하다고 느끼는 분야’로는 ‘일·가정 양립 부담’(15.2%)이라는 답변이 가장 많았다.

여성기업이 성장을 위해 필요로 하는 주요 정책으로는 ‘세제 지원’(37.2%), ‘자금 지원’(29.1%), ‘인력 지원’(14.5%), ‘판로 지원’(14.3%) 등의 순으로 나타났다. 정책 이용 효과 체감은 ‘자금 지원’ 이 91.7%로 가장 높게 조사됐다.

중기부는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업 지원 정책의 기획·점검·보완에 활용할 방침이다.

김대희 중소기업전략기획관은 “이번 실태조사를 통해 여성기업의 경영 현황과 성장 활동, 정책 수요를 보다 구체적으로 파악할 수 있었다”며 “이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업의 성장 단계와 특성에 맞는 정책을 적극적으로 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

댓글