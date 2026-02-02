20억원 투입해 19곳 시설 개선·신축 등 추진

서울 양천구가 20억원을 투입해 올해 관내 전통시장과 골목형상점가 19곳의 시설 현대화 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.

시장의 여건과 이용실태를 고려해 노후 시설을 정비하고, 주민과 상인이 함께 이용할 수 있는 편의시설을 확충한다는 계획이다.

오목교중앙시장에는 지상 3층 연면적 127㎡ 규모의 고객지원센터가 새롭게 조성된다. 1층에는 시장 이용객을 위한 공용화장실을 설치하고, 2층에는 상인회 사무실, 3층에는 회의·교육·행사 등에 활용 가능한 다목적 공간을 마련한다. 올해 10월 준공 목표다.

양천구는 현재 경창시장, 신영시장, 목동깨비시장, 목사랑시장 등 4곳에 고객지원센터를 조성·운영 중이다. 이번 오목교중앙시장 내 신축이 완료되면 지원 거점은 5곳으로 늘어난다.

목동깨비시장은 노후 공유창고 냉동시설을 전면 교체한다. 경창시장은 입구 LED간판과 어닝을 새로 교체해 비바람을 효과적으로 차단할 수 있도록 한다. 또 등록시장 및 골목형상점가의 화재·보행·안내시설 유지보수도 실시한다.

이기재 양천구청장은 “이번 시설 개선으로 시장 운영 기반을 강화하고, 이용객 편의도 한층 높아질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 시설현대화와 환경개선을 통해 상인과 이용객 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”라고 말했다.