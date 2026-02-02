현대모비스, 지난해 글로벌 완성차 기업에 13조원 넘게 수주

현대모비스는 지난해 해외 완성차 업체를 대상으로 총 91억7000만달러(약 13조2000억원) 규모의 수주를 달성했다고 2일 밝혔다. 현대차와 기아를 제외한 수치로, 애초 목표 수주액인 74억5000만달러(약 10조8606억원)을 23%가량 웃돈다.

현대모비스는 “대규모 전동화 부품 신규 수주, 고부가가치 전장부품 공급 확대, 신흥국 시장 공략을 통해 수주 성과를 달성했다”고 높은 실적의 배경을 설명했다.

먼저 지난해 북미·유럽 내 글로벌 고객사 두 곳으로부터 전동화 핵심부품인 배터리시스템(BSA)과 차대(섀시) 모듈을 공급했다. 현대모비스는 고객사명과 세부 금액은 공개하지 않았지만, 이들이 지난해 수주의 상당 부분을 차지했고, 향후 이들과 장기간 동반관계 효과를 맺을 것을 기대하고 있다고 설명했다.

전장 분야에서는 또다른 고객사로부터 첨단 휴먼머신인터페이스(HMI) 제품을 수주하고, 세단 전문 브랜드로부터는 음향 시스템을 추가 공급하기로 했다고 현대모비스는 설명했다. HMI는 사람과 자동차 간 통신을 통해 각종 주행 정보를 제공하는 표시장치다. 아울러 중국·인도 등 신흥 시장을 대상으로 제동·조향·안전부품 등 핵심부품 공급을 다변화했다.

현대모비스는 올해 글로벌 수주 목표액으로 전년 대비 30%가량 높은 118억4000만달러(약 17조1000억원)를 제시했다.

현대모비스 관계자는 “올해에도 불투명한 대외 환경 기조가 지속할 것으로 예상되지만 전동화와 전장 등 핵심부품 경쟁력을 앞세워 전년 실적을 뛰어넘는 수주 활동에 박차를 가할 방침”이라고 밝혔다.