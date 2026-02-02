창간 80주년 경향신문

비상계엄 여파에 시장 포화 겹쳐…온라인쇼핑 거래액 증가율, 집계 이래 최저

본문 요약

해마다 큰 폭의 상승세를 기록했던 온라인 쇼핑 시장이 지난해에는 주춤했던 것으로 나타났다.

시장 포화 상태에 비상계엄 등 정치적 불확실성이라는 돌발 변수가 겹치면서 온라인 거래액 증가율이 집계 이후 최저치를 기록했다.

국가데이터처가 2일 발표한 '2025년 12월 및 연간 온라인 쇼핑 동향'을 보면 온라인 쇼핑 거래액은 272조398억원으로 전년 대비 4.9% 증가했다.

비상계엄 여파에 시장 포화 겹쳐…온라인쇼핑 거래액 증가율, 집계 이래 최저

입력 2026.02.02 12:00

수정 2026.02.02 13:45

  • 박상영 기자

하반기 7% 내외 반등···흐름 반전엔 역부족

‘티메프 후폭풍’에 이쿠폰서비스 27.5% 급감

김범석 쿠팡 의장이 개인정보 유출 사태 30일만인 28일 서면으로 첫 사과문을 발표했다. 사진은 이날 서울 중구 쿠팡 물류센터 모습. 2025.12.28 문재원 기자

해마다 큰 폭의 상승세를 기록했던 온라인 쇼핑 시장이 지난해에는 주춤했던 것으로 나타났다. 시장 포화 상태에 비상계엄 등 정치적 불확실성이라는 돌발 변수가 겹치면서 온라인 거래액 증가율이 집계 이후 최저치를 기록했다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 온라인 쇼핑 동향’을 보면 온라인 쇼핑 거래액은 272조398억원으로 전년 대비 4.9% 증가했다. 이는 관련 통계를 집계한 2017년 이후 가장 낮은 증가율이다.

이 같은 성장 둔화는 대내외적 악재가 겹친 결과로 풀이된다. 데이터처 관계자는 “이미 온라인 쇼핑 수요 자체가 포화한 데다 정치적 불확실성 등으로 상반기까지 내수가 부진했던 영향이 컸다”고 설명했다. 실제 상반기에 2%대에 머물렀던 거래액 증가율은 하반기 들어 7% 내외로 반등했으나, 연간 전체의 흐름을 되돌리기에는 역부족이었다.

상품군별로 보면 이쿠폰서비스 거래액(-27.5%)이 큰 폭으로 감소했다. 2024년 발생한 ‘티몬·위메프(티메프) 정산 지연 사태’의 여파가 지난해까지 이어진 것으로 분석된다.

반면 비대면 구매가 일상화된 자동차 및 자동차용품(30.5%)을 비롯해 음식 서비스(12.2%), 음·식료품(9.5%) 등은 견조한 성장세를 보였다. 특히 음식 서비스와 음·식료품은 전체 거래액의 약 30%를 차지했다.

‘직구(해외직접구매)·역직구’ 시장 성장세는 뚜렷했다. 지난해 온라인 해외 직접 판매액은 3조234억원으로 전년 대비 16.4% 증가했다. 아세안(-4.4%) 지역에서 고전했지만 미국(26.3%)과 중국(10.9%)에서 선전했다.

상품군별로 보면 ‘K-푸드’ 열풍에 힘입어 음·식료품 판매가 49.2% 폭등했으며, 화장품(20.4%)과 음반·비디오(7.0%)가 그 뒤를 이었다.

해외 직접 구매액은 8조5080억원으로 5.2% 증가했다. 미국(-17.6%) 직구는 줄어든 반면, 중국(14.9%)과 일본(8.8%)에서의 구매는 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

