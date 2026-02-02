‘가덕도 테러 TF’ 수사 본격화···법률가 증원하고 국정원 등서 자료 확보

‘가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)’가 변호사 자격이 있는 수사관 등을 대폭 증원하고 국가정보원을 비롯한 관련 기관을 상대로 자료 확보에 나서는 등 활동을 본격화했다.

경찰청 국가수사본부 관계자는 2일 오전 서울 서대문구 경찰청사에서 정례 기자회견에서 국가수사본부 관계자는 “지난달 28일 수사 인력 24명을 보강해 총 69명으로 TF를 환대 편성했다”며 “관련 기관으로부터 사건 기록을 확보해 분석 중이고, 부산경찰청 관계자들을 대상으로 참고인 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.

TF는 지난달 20일 정부 국가테러대책위원회가 2024년 1월 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러보던 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)에 대한 흉기 피습 사건을 테러로 지정하면서 출범했다. TF는 지난달 26일 45명 규모로 부산경찰청에 사무실을 마련하며 업무를 시작했다. 이 대통령 피습 사건이 테러로 지정되지 않은 과정에서 정부·국정원 등이 개입했다는 의혹과 현장 증거가 인멸되는 등 사건이 축소·왜곡됐다는 의혹 등을 수사한다.

국가수사본부 관계자는 TF 인원이 확대된 배경에 대해 “당시 피습 사건의 공판이 마무리되어서 법률적으로 추가 검토할 필요성이 있어 변호사 자격이 있는 수사관을 상당수 확보해 추가했다”며 “또 국정원 관련된 의혹도 있어 심층 수사를 위해 증원한 것”이라고 설명했다. 사건 당시 이 대통령을 피습했던 김모씨는 지난해 2월 징역 15년형이 확정돼 수감 중이다.

이 관계자는 “피습 사건에 대한 공판이 끝났기 때문에 부산지검에 있는 공판 기록과 판결문, 내란 특검에서 처분한 불기소 사건 기록 등을 확보했고, 국정원에서 이 사건을 테러로 미지정했다는 내용에 대한 자료도 확보를 진행 중이며 일부는 이미 받았다”고 설명했다.