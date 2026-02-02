서울시 시내버스 ‘필수공익’ 지정 추진에 노조 “완전공영제 논의부터” 반발

서울시가 시내버스를 ‘필수공익사업’으로 지정하는 방안을 추진하자 시내버스 노동조합이 “완전 공영제 먼저 논의하라”며 반발하고 나섰다.

전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합은 2일 성명을 내고 “필수공익사업 지정은 공공성을 강화하기 위한 정책이 아니라 대법원 판결 이행을 회피하고 노동자의 단체행동권을 봉쇄하기 위한 행정적 꼼수”라며 “파업 책임이 전적적으로 서울시에 있음에도 그 책임을 노동자들에게 전가하며 헌법상 단체행동권 자체를 봉쇄하는 필수공익사업 지정을 꺼내 들었다”고 밝혔다.

이어 “시내버스 파업으로 일부 일상생활의 불편이 초래될 가능성은 있으나 지하철, 택시, 마을버스 등 대체 교통수단이 존재하며 법원과 헌법재판소, 국제노동기구(ILO) 역시 도시 대중교통을 엄격한 의미의 필수 서비스로 보지 않는다는 입장을 반복해왔다”고 했다.

노조는 “운영과 이윤은 민간에 맡긴 채 적자는 세금으로 보전하면서 노동자의 권리만 ‘공공성’이라는 이름으로 제한하겠다는 것은 책임 없는 권력 행사일 뿐”이라며 “시내버스가 중단돼서는 안 될 필수 인프라라면, 국가와 지자체가 직접 책임지는 완전 공영제가 먼저 논의돼야 한다”고 요구했다.

노조는 오는 3일 국회 환경노동위원회 소속 의원들에게 ‘서울시 시내버스 필수 유지업무 지정 시도의 위헌성 및 입법 부당성에 관한 검토 의견서’를 제출할 계획이다.

서울시는 준공영제를 운영 중인 전국 지방자치단체와 함께 시내버스를 필수공익사업으로 지정하는 방안을 추진 중이다. 필수공익사업으로 지정되면 파업을 해도 최소 인력(필수 유지인력)을 투입해 일정 수준의 운행률을 유지해야 한다.

다만 시내버스를 필수공익사업으로 지정하기 위해서는 국회의 문턱을 넘어야 한다.