‘채용 연령 차별 땐 형사처벌’ 법률에 헌재 “합헌”

‘부정채용 유죄’ 인사·채용 담당자들 헌소 헌재 “죄형법정주의 명확성원칙 위배 아냐”

모집·채용에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자를 차별하는 경우 사업주를 형사처벌하는 내용의 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률(고령자고용법) 조항이 헌법에 위배되지 않는다는 첫 헌법재판소 결정이 나왔다.

헌법재판소는 지난달 29일 형법상 업무방해죄와 고령자고용법 조항에 대해 “죄형법정주의의 명확성 원칙 및 과잉금지원칙에 위배되지 않는다”며 합헌 결정을 내렸다.

앞서 신한은행 인사·채용 담당 직원들은 부정채용과 관련해 업무방해 및 고령자고용법 위반 혐의로 재판에 넘겨져 2020년 1월 일부 유죄판결을 받았다. 이후 항소심을 거쳐 대법원은 2022년 6월 판결을 확정했다.

이들은 국회의원, 유력 재력가, 금감원 직원 등 은행 영업 등에 영향을 미칠 수 있는 사람들이 지원했다는 사실을 알린 지원자를 ‘특이자’, 임직원 자녀들은 ‘임직원 자녀’ 등으로 분류하고 명단을 관리해 면접점수를 조작하는 방식으로 부정 합격 시킨 것으로 드러났다. 또 지원자 연령이 자체 기준을 넘어서는 경우 서류 단계에서 지원자를 탈락시켰다.

이들은 2021년 2월과 6월 항소심 과정에서 업무방해, 고용상연령차별금지법 관련 법률 조항에 대해 위헌법률심판제청을 신청했지만 법원은 이를 기각했다. 이에 같은해 12월 헌재에 헌법소원심판을 청구했다.

형법 314조 1항은 ‘사람의 신용을 훼손하는 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금에 처한다’고 규정한다.

고령자고용법은 벌칙규정에 ‘모집·채용에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별한 사업주는 500만 원 이하의 벌금에 처한다’고 정한다.

헌법재판관들은 형법상 업무방해죄 조항에 대해선 전원일치 의견으로, 고용상연령차별금지법상 고령자고용법 조항에 대해선 7(합헌):2(위헌) 의견으로 합헌 결정을 내렸다.

헌재는 위계업무방해죄에 대해선 “죄형법정주의의 명확성원칙 및 평등원칙에 위반되지 않는다”고 판단했다. 고용상연령차별금지법도 “죄형법정주의의 명확성원칙에 위배되지 않는다”고 봤다.

다만 김상환·김복형 재판관은 고용상연령차별금지법에 대해 “해당 조항은 형벌규정으로서 국민에게 명확한 행위 기준 혹은 지침을 제공하지 못할 뿐만 아니라, 법집행기관에 대해서는 지나치게 넓은 재량 여지를 부여하고 있으므로 죄형법정주의의 명확성원칙에 위반된다”며 반대 의견을 냈다.