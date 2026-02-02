창간 80주년 경향신문

국민이 기획하는 전시, 국립세종수목원에서 열린다

경향신문

본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국민이 기획하고 참여하는 '국민참여전시' 참가자를 오는 13일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

참여 방법 등 자세한 사항은 국립세종수목원 누리집에서 확인할 수 있다.

강신구 국립세종수목원장은 "이번 사업은 국립세종수목원의 공간을 국민에게 개방해 함께 소통하는 전시 플랫폼을 구축하는 중요한 과정"이라며 "수목원과 예술을 사랑하는 국민들의 창의적인 아이디어가 이번 전시를 통해 결실을 맺길 기대한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

국민이 기획하는 전시, 국립세종수목원에서 열린다

입력 2026.02.02 13:02

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한수정, 국민참여전시 참가자 13일까지 모집

국민참여전시 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

국민참여전시 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국민이 기획하고 참여하는 ‘국민참여전시’ 참가자를 오는 13일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

이번 전시는 국민이 주체적으로 참여하는 전시 환경을 조성해 문화예술의 가치를 확산하고 국립세종수목원이 지닌 생태적 가치를 국민의 독창적인 시선과 경험으로 새롭게 조명하기 위해 기획됐다.

대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며 모집 분야는 정원·식물(야생화, 분경 등), 공예(목공예, 수공예 등), 시각예술(사진, 회화, 디자인 등) 등 국민의 창작 활동이 담긴 문화예술 전 분야다.

심사를 통해 최종 선정된 작품은 국립세종수목원 분재문화관과 야외 공간에 전시될 예정이다.

참여 방법 등 자세한 사항은 국립세종수목원 누리집(sjna.or.kr)에서 확인할 수 있다.

강신구 국립세종수목원장은 “이번 사업은 국립세종수목원의 공간을 국민에게 개방해 함께 소통하는 전시 플랫폼을 구축하는 중요한 과정”이라며 “수목원과 예술을 사랑하는 국민들의 창의적인 아이디어가 이번 전시를 통해 결실을 맺길 기대한다”고 말했다.

