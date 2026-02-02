전북 14개 시·군 중 13곳 소멸위험···농어촌활력재단 출범 시동

전북도가 고령화와 인구 감소로 심화되는 농촌 소멸 위기에 대응하기 위해 전담 공공법인인 ‘전북농어촌활력재단’ 설립 절차에 본격 착수했다. 분산돼 있던 농어촌 지원 기능을 통합해 정책 집행 체계를 정비하겠다는 취지다.

전북도는 2일 도청 대회의실에서 재단 설립 발기인대회를 열고 추진 일정과 운영 방향을 밝혔다. 도에 따르면 농촌 지역의 인구 유출이 구조적 한계에 이르렀다는 판단 아래 재단 설립을 추진해 왔다. 현재 전북은 14개 시·군 가운데 10곳이 인구감소지역, 13곳이 소멸위험지역으로 분류돼 있다.

재단 설립의 핵심은 개별 운영돼 온 농어촌 지원 기능의 통합이다. 현재 전북에는 전북농촌경제사회서비스활성화지원센터(복지·사회서비스), 전북농촌융복합지원센터(6차 산업화), 전북농어업·농어촌일자리플러스센터(취업·일자리 지원) 등이 각각 운영되고 있다.

이들 기관은 유사한 대상과 사업 영역을 다루고 있음에도 개별적으로 사업을 추진해 왔다. 이 과정에서 현장에서는 지원 창구가 분산되고 사업이 중복된다는 지적이 제기돼 왔다. 전북도는 재단 출범 이후 이들 기관의 자원과 인력을 통합해 농촌 현장에서 일자리·복지·공동체 사업을 연계하겠다고 밝혔다.

재단은 자본금 3억원, 연간 예산 48억원 규모로 설립된다. 조직은 1실·2부·1관 체계에 정원 32명으로 구성되며 내년 1월 출범할 예정이다. 재단 본부는 업무 연속성을 고려해 지난해 김제에 문을 연 전북농촌경제사회서비스활성화지원센터를 거점으로 운영된다.

전북도는 기존 기관 인력을 승계하는 방식으로 조직을 구성해 추가적인 인건비 부담은 없을 것이라고 설명했다. 다만 위탁 방식이 제각각인 센터들을 통합하는 과정에서 인력 재배치와 업무 조정 등 실질적인 기능 중복 해소는 과제로 남아 있다.

재단은 농촌 경제·사회서비스 체계 구축, 주민 참여형 공동체 육성, 지역 맞춤형 활력 사업 발굴 등을 맡는다. 전북도는 재단을 현장 수요를 반영해 사업을 기획·조정하는 조직으로 운영하겠다고 밝혔다.

남현지 전북도 농촌사회활력과장은 “이번 발기인대회는 전북 농어촌의 새로운 출발점”이라며 “현장 중심의 정책으로 농어촌에 실질적인 변화를 만들겠다”고 말했다.