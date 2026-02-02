총학생회 대표자들 “등록금 인상 사립대, 재정 부담 학생에 떠넘겨···전입금 확대가 먼저”

전국 대학 총학생회 대표자들이 대학가 등록금 인상 문제를 지적하며 공동 대응에 나섰다.

전국 대학 총학생회 연대체 공동행동은 2일 오전 11시 서울 신촌 유플렉스 앞에서 기자회견을 열고 등록금심의위원회(등심위)의 정상적인 운영을 촉구했다. 이날 기자회견에는 고려대·동덕여대·한경국립대 등 16개교 이상의 총학생회가 참여했다. 최근 등록금 인상 문제가 떠오른 이후 각 대학 총학생회가 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다.

이들은 교육 정책 변화 과정에서 대학들이 재정 부담을 학생에게 전가하고 있다고 비판했다. 이수빈 동덕여대 총학생회장은 “대학 재정 문제에 대한 책임 배분이 심각하게 왜곡돼 있다”며 “법인이 부담해야 할 재정적 책임이 충분히 이행되지 않는 상황에서 진행되는 등록금 인상은 대학의 재정적 어려움을 학생에게 떠넘기는 것”이라고 말했다.

공동행동은 등심위가 비민주적인 구조로 운영되고 있다고 지적했다. 교육부는 등심위를 통해 과도한 등록금 인상을 제어할 수 있다고 밝혀왔지만 현행 운영 방식으로는 학생 의견이 실질적으로 반영되기 어렵다는 주장이다. 실제로 올해 초 이화여대에서는 등록금 인상 안건을 기습적으로 의결하려 해 논란이 일었다. 국민대의 경우 등록금 3.0% 인상을 결정했지만 등심위 회의록에는 해당 인상률을 산출한 구체적인 근거가 제시되지 않았다. 회의록에는 “등록금 의존율을 낮추는 것은 법적 규제로 현실적으로 어렵다”는 학교 측 설명만 담겼다.

박병준 경희대 비상대책위원장은 “외부 전문가 위원이 학생 사회와의 실질적인 협의 없이 관행적으로 재위촉되고, 등록금 인상 판단의 핵심 근거가 되는 재정 자료 역시 학생위원에게 사전에 제공되지 않는 경우가 많다”며 “여전히 다수 대학에서 학교 본부 사무실에서만 제한적으로 자료를 열람하도록 하고 있다”고 지적했다.

앞서 교육부는 지난해 대학 등록금 규제를 완화하겠다고 밝혔다. 이후 사립대를 중심으로 등록금 인상 결정이 잇따르고 있다. 황희원 경희대 서울캠퍼스 총학생회 비상대책위원장은 “학교 법인은 대학 재정 위기를 학생에게만 전가하기에 앞서 책임 있는 전입금 확대 방안을 먼저 제시하고, 집행 과정 또한 투명하게 공개해야 한다”며 “단순한 인상 반대를 넘어 정책 결정의 합리성과 절차적 정당성이 보장돼야 한다”고 강조했다.