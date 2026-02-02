로제 ‘아파트’, 그래미 ‘올해의 노래·레코드’ 수상 불발

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 1일(현지시간) 미국 최고 권위 음악 시상식인 그래미 어워즈에서 본상 격인 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’ 부문 후보에 올랐으나 고배를 마셨다.

앞서 로제는 제68회 그래미 어워즈에서 팝스타 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)로 총 3개 부문 후보에 올랐다. 로제는 본상 격인 ‘제너럴 필드’에 속하는 ‘올해의 노래’(송 오브 더 이어)와 ‘올해의 레코드’(레코드 오브 더 이어)를 포함해 ‘베스트 팝/듀오 그룹 퍼포먼스’ 수상에 도전했다.

이날 미국 로스앤젤레스에서 열린 그래미 어워즈에서 ‘올해의 노래’는 미국 팝스타 빌리 아일리시의 ‘와일드 플라워’에, ‘올해의 레코드’는 켄드릭 라마와 시저의 ‘루터’에 돌아갔다.

수상은 불발됐으나 로제는 그래미 어워즈 본상 격인 ‘제너럴 필드’ 후보로 지명된 최초의 K팝 솔로 아티스트라는 기록을 남겼다. ‘제너럴 필드’는 ‘올해의 레코드’ ‘올해의 앨범’ ‘올해의 노래’ ‘신인상’ ‘올해의 작곡가’ ‘올해의 프로듀서’ 등 총 6개 부문이다. 앞서 그룹 방탄소년단(BTS)은 이들이 참여한 밴드 콜드플레이의 9집 앨범으로 제65회 시상식에서 ‘올해의 앨범’ 후보에 오른 바 있다.

로제는 이날 K팝 솔로 아티스트 최초로 그래미 어워즈 오프닝 무대에 섰다. 시상식 MC를 맡은 트레버 노아는 로제와 브루노 마스를 소개하며 ‘아파트’가 한국의 술 게임에서 영감을 얻은 노래라고 언급했다.