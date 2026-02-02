대기업 상대 협박 용의자 3명은 모두 10대···“디스코드 유저로 활동”

카카오 등 대기업을 상대로 한 폭파 협박 사건을 수사 중인 경찰이 범죄의 유력한 용의자로 10대 3명을 추려 조사 중이다. 이들은 모두 다른 사람의 명의를 도용하며 범행을 이어갔는데, 모두 메신저 앱인 ‘디스코드’에서 활발히 활동했던 것으로 파악됐다.

경기남부경찰청은 2일 정례간담회에서 “카카오 사건 관련, 3명의 용의자를 압축했다”며 “이들이 총 11건의 범죄를 모두 저질렀는지는 더 수사가 필요하다”고 밝혔다.

앞서 지난해 12월 15일부터 23일까지 카카오 CS센터(고객센터) 게시판 등에 카카오와 네이버, KT, 삼성전자 등을 상대로 한 폭발물 설치 협박 글이 11차례에 걸쳐 게시된 바 있다. 해당 게시글에는 다른 사람의 명의가 도용된 것으로 파악됐다.

이에 대해 이 사건을 수사 중인 경찰은 최근 사건 용의자로 A군 등 10대 3명을 특정했다. 이들은 디스코드에서 활동했으며, 스와팅(허위 신고 범죄)을 직접 하거나 타인에게 권유해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 카카오 사건 외에 경기남부 지역에서 아직 해결되지 않은 스와팅 사건 1건을 더해 총 12건을 수사 중이다. 기존 수사 중이던 11건 외에 추가된 1건은 지난해 12월 31일 누군가가 토스뱅크에 대해 폭파 협박을 하고, 칼부림을 예고하면서 “100억원을 입금하라”고 요구한 사건이다.

경찰 관계자는 “현재까지 특정한 용의자 중에 토스뱅크 범행을 한 사람도 있을 것으로 추정하고, 압수물 분석 및 포렌식 등 필요한 작업을 하고 있다”며 “이들은 앞서 구속한 디스코드 내에서 스와팅을 해 온 10대들과 관계를 맺어온 것으로 파악됐다”고 말했다.

경찰은 앞서 오세훈 서울시장 살해 협박 사건, 장애인단체 테러글 사건 등을 벌인 10대를 잇달아 검거한 바 있다. 경찰은 앞선 사건 피의자들이 A군 등과 디스코드에서 관계를 맺어오면서, 서로 영향을 주고받은 것으로 보고 있다.